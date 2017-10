„Jsem přesvědčený, že by si to ocenění neodnesla. Pro ni nebyla ocenění důležitá. A navíc pana Zemana vůbec neměla ráda, takže by tam nešla,” řekl Pavlík. Prezident má být reprezentací národa a takovým pan Zeman pro ni nebyl, dodal. Rozhodl se po konzultaci s rodinou, kanceláři prezidenta to sdělil telefonicky, a tím to pro něj podle jeho slov skončilo.

Zeman naznačil, že vyznamená Špinarovou, v září v rozhovoru pro Deník. „Je navržena na vyznamenání in memoriam,” řekl prezident.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček doplnil, že Špinarová po synově odmítnutí na seznamu oceněných nebyla. Prezident ji prý ale vyznamenat chtěl, protože ho k tomu vyzývali občané.

Pavlík v květnu převzal ocenění in memoriam, které Špinarové udělilo město Ostrava za zpěvaččin mimořádný přínos moravskoslezské metropoli.

Syn zpěvačky Evy Špinarové Adam Pavlík (vlevo) přebírá ocenění pro matku od ostravského primátora Tomáše Macury (ANO).

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Zpěvačka zemřela letos v březnu ve věku 65 let. Jejím největším hitem se stala melodie italského skladatele Ennia Morriconeho z westernu Tenkrát na Západě, která vyšla s českým textem pod názvem Jednoho dne se vrátíš. Vydala celkem 13 desek.

Při veřejném rozloučení, které se odehrálo 1. dubna na hřbitově ve Slezské Ostravě, se s ní přišlo rozloučit několik desítek tisíc fanoušků.