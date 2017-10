„Tam už není co řešit. Oni mají v podstatě minimální počet poslanců. K nám se chovají nepřátelsky,“ řekl Babiš k ukončení vyjednávání se STAN a TOP 09.

STAN má ve 200členné Sněmovně šest poslanců a TOP 09 sedm, mají tedy nejmenší zastoupení z devíti stran, které se do dolní parlamentní komory dostaly.

ANO po volbách pozvalo k setkání všechny předsedy stran. Po úterním setkání s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který v kampani patřil k Babišovým nejtvrdším kritikům, však šéf ANO uvedl, že o spolupráci dopředu ani neuvažovali. „My jsme ho pozvali ze slušnosti, asi bychom si bývali ušetřili některé invektivy. Ani sekundu jsme neuvažovali o spolupráci s TOP 09,“ řekl Babiš.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

Druhé kolo jednání začíná ve čtvrtek, kdy se ANO znovu setká s představiteli hnutí Svoboda a přímá demokracie. V pátek žádné schůzky naplánované nejsou, pokračovat chce ANO v pondělí.

Úvodní kolo vyjednávání nepřineslo ani přibližnou představu o podobě případné budoucí vlády, jednalo se hlavně o uspořádání Sněmovny. „Oni všichni říkají, že nechtějí do vlády. Já tomu rozumím, že chtějí být v opozici. My říkáme, domluvme se na Sněmovně, zkusíme to ještě a uvidíme, jak se k tomu postaví,” řekl ČT Babiš. Do konce listopadu by podle něj mělo být jasno, jako bude mít vláda formu, tedy jestli půjde o koalici nebo například menšinovou vládu.

Pro sestavení většinové vlády by museli představitelé ostatních stran, které přicházejí pro vládní spolupráci s ANO v úvahu, ustoupit od dosavadních vyhlášení, že s předsedou hnutí Babišem, případně s ANO jako takovým, do koalice nepůjdou. V podstatě totéž platí i pro vznik menšinového kabinetu.

Výsledek voleb do poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že Babiše pověří vyjednáváním o sestavení vlády příští úterý. Navíc se zapojí do povolebního vyjednávání, na zámku v Lánech bude jednat v příštích dvou týdnech s představiteli sněmovních stran.

Na dohodu o Sněmovně mají strany ještě necelý měsíc, poslanci by se měli sejít na ustavující schůzi 20. listopadu. Pokud by dohoda nevznikla, schůze, jež trvala před čtyřmi lety dva dny, se může protáhnout. Teprve po jejím skončení podá demisi současná vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).