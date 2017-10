„Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality,” řekl v úterý Deníku devětašedesátiletý Hlavatý ke ztrátě senátorského mandátu, který zanikl jeho zvolením.

„Moje vyjádření bylo emoční. Jsem přesvědčen o tom, že by zákony měly dovolit lidem, ať si vyberou. Zaskočilo mě to,” vysvětloval ve středu svá slova poslanec Hlavatý Novinkám.

Neslučitelnost obou funkcí je přitom dána v Ústavě. Dokonce se tam explicitně píše, že nikdo nemůže být členem obou komor Parlamentu. „Myslel jsem si, že do doby jmenování poslancem mám dostatek prostoru se rozhodnout. Nevěděl, jsem, že zvolením přestávám být senátorem. Je to moje chyba, měl jsem si ty věci ověřit,” doplnil Hlavatý.

Ještě do úterka byl prý přesvědčen, že funkce poslance vzniká až jmenováním.

„Kariéru poslance jsem neplánoval”



Do Sněmovny prý jít nechtěl. Kandidoval až na 18. místě v Královehradeckém kraji, ale pomohly mu preferenční hlasy. „Kariéru poslance jsem neplánoval. Nečekal jsem, že budu mít takovou podporu veřejnosti. Pokud bych chtěl jít do Sněmovny, tak jsem měl nabídku být lídrem, což jsem odmítl,” pro Novinky Hlavatý.

Důvodem je podle něj to, že práce poslance je náročnější než práce senátora. On sám je navíc generálním ředitelem a majitelem textilní společnosti Juta. Z pozice šéfa firmy ale odejít neplánuje.

Úvahy, jestli by nebylo lepší vrcholovou politiku opustit, Hlavatý nakonec zavrhl. „Nechtěl jsem v této situaci poškodit hnutí ANO. Mohlo by to vyvolat spekulace, že vím něco víc o nynějších kauzách namířených proti Andreji Babišovi, a nechci o tom mluvit. Tomu jsem chtěl zamezit, a proto jsem v politice zůstal. Abych řekl pravdu, Babišovy kauzy příliš nesleduji. Není ale obvyklé, aby se po letech vytahovaly na veřejnost,“ uvedl Hlavatý.

Narážel tím zřejmě na kauzu Čapí hnízdo, v níž byl šéf ANO obviněn z dotačního podvodu, a také na Babišovu evidenci u StB.

Kandidaturu na prezidenta nezvažuje



První kolo doplňkových senátorských voleb v okrese Trutnov vypsal prezident Miloš Zeman na 6. až 8. ledna 2018. „Hnutí ANO určitě postaví vlastního kandidáta s cílem senátorský post opět získat,“ prozradil Hlavatý.

Podpora od voličů prý Hlavatého zaskočila natolik, že se sám sebe ptal, co by se stalo, kdyby kandidoval na prezidenta.

„Zamrazilo mě. Ptal jsem se. To jsem takhle dobrej? To mě to okolí takhle vidí? Když budu kandidovat na prezidenta, tak ty lidi mě zase podpoří?” spekuloval Hlavatý. Kandidaturu však nezvažuje.