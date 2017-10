„Pan Babiš se té schůzky nezúčastní, asi nebyla úplně šťastná naše komunikace přes SMS, která to vzájemné setkání zdržela,“ uvedl ve středu před Sněmovnou Bartoš. Babiš mu prý důvody nesdělil. „Já jsem s panem Babišem nemluvil,“ konstatoval lídr Pirátů.

Za ANO tak bude vyjednávat poslanec Radek Vondráček a brněnský primátor Petr Vokřál. Babiš k tomu Novinkám doslova řekl, že nechce dělat Bartošovi stres.

„Čtu tady rozhovor pana Bartoše, tady říká: Nemá smysl jednat s ANO, kde jsou pan Faltýnek s panem Babišem momentálně stíháni. Pan (místopředseda Jakub) Michálek říká, že máme být ve vězení. Nechceme jim dělat stres, a tak jsme nominovali pana Vokřála a Vondráčka,“ prohlásil Babiš.

Video

Předseda Pirátů Ivan Bartoš o spolupráci s hnutím ANO. Video z 10. října

Dodal, že si původně myslel, že Piráti budou ve vládě a že by mohli mít na starost IT. Piráti však vládu s Babišem odmítají.

„Jejich chování... myslím, že by měli absolvovat kurz společenského chování a naučit se chovat. Možná by mohli začít od mateřské školky. Já už jsem dost starej na to, aby se mnou takhle někdo komunikoval. Pan Michálek, který říká, že mám být ve vězení,“ vztekal se šéf ANO.

Není to poprvé, kdy se Babiš opřel do Pirátů. Když se před volbami Bartoš vymezil proti programu ANO, Babiš tenkrát prohlásil, že lídr Pirátů asi hulil trávu.