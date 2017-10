„Jestli někdo má problémy s hospodařením, tak je to Český rozhlas a Česká televize. A my to chceme změnit. To znamená, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to a aby byl jasný dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením,“ řekl Okamura v pondělí v Českém rozhlasu v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Podle něj je hospodaření rozhlasu netransparentní. Ohradil se, že například Český rozhlas Plus vytvářel z veřejných peněz jeho kreslenou karikaturu, kde ho podle jeho slov zesměšňoval před volbami.

„To je skutečně na hloubkovou kontrolu, na co se tady vynakládají prostředky. Ano, Český rozhlas má velké problémy, a když budeme ve vládě, tak se na Českou televizi a Český rozhlas zaměříme," řekl Okamura.

Prohlášení generálního ředitele Českého rozhlasu v reakci na výroky Tomia Okamury. https://t.co/nDsK9AHheF – Český rozhlas (@CRozhlas) 24. října 2017

Generální ředitel ČRo René Zavoral se proti Okamurovým výrokům důrazně ohradil. „Hospodaření Českého rozhlasu bylo, je a bude vždy zcela transparentní,“ reagoval v prohlášení.

Zprávy o hospodaření byly bez výhrad schváleny Poslaneckou sněmovnou a Český rozhlas se rovněž nikdy nebránil tomu, aby bylo jeho hospodaření podrobeno kontrole NKÚ, připomněl ředitel.

René Zavoral

FOTO: rozhlas.cz

Úvahy o zestátnění médií veřejné služby by podle něj znamenaly pošlapání demokratického zřízení v Česku.

„Byl by to krok zpět k totalitnímu systému, kterého se česká společnost zbavila v listopadu 1989 po sametové revoluci. Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti,“ odmítl Zavoral myšlenku šéfa SPD.

Okamura chce hlídat hospodaření ČT a ČRo. Když se schvalovaly jejich výroční zprávy za 2014 a 2015, nebyl v práci. https://t.co/FyoKug47sg – František Lutonský (@FLutonsky) 24. října 2017

Dodal, že tvrzení Okamury na adresu Českého rozhlasu jsou nepravdivá, zcela nepodložená a zavádějící.

Ostře odsuzujeme výroky @tomio_cz na adresu Českého rozhlasu, zvláště jeho zmínky o zestátnění Českého rozhlasu a České televize. – Syndikát novinářů ČR (@czpress) 24. října 2017

Ohlasy politiků



Okamurova slova vzbudila odmítavé reakce i u řady politiků. „Návrhy na zestátnění ČRo a ČTV z dílny T. Okamury je útok na demokracii. To nedovolíme!“ uvedl na Twitteru místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska by to byl jeden z kroků, který by vedl k likvidaci plnohodnotné demokracie. „Budeme tomu bránit ze všech sil,“ řekl.

Jakékoli zestátnění veřejnoprávních médií „rezolutně odmítá“ i hnutí Starostové a nezávislí (STAN). „Veřejnoprávní média musí zůstat svobodná a nezávislá,“ reagoval na Twitteru mluvčí strany Karel Kreml.

Samozřejmě nikdo tady nic nechce zestátňovat. Máme jasný systém a my nic nechceme měnit. šéf ANO Andrej Babiš

Zestátňovat nemíní ani vítěz sněmovních voleb hnutí ANO. „Samozřejmě nikdo tady nic nechce zestátňovat. Máme jasný systém a my nic nechceme měnit,“ uvedl předseda Andrej Babiš. S takovými nápady absolutně nesouhlasím, dodal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Okamura chce zestatnit veřejnoprávní media, ale furt se budou hledat styčné plochy s nim. A k čemu asi tak chce ta referenda? Viz historie. – Pavel Telička (@Telicka) 24. října 2017

Piráti označili Okamurovy výroky za nebezpečné. „Jakákoliv cenzura je nepřípustná. Je třeba se proti tomu ohradit,“ stojí na Twitteru strany. V programu Pirátů je však zrušení koncesionářských poplatků – příjem vysílání podle nich nemá být zpoplatněný.

Okamurovy výroky jsou nebezpečné. Jakákoliv cenzura je nepřípustná. Je třeba se proti tomu ohradit. https://t.co/cngZr8L0dp – Piráti (@PiratskaStrana) 24. října 2017

Zrušení koncesionářských poplatků podporují i komunisté, řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Veřejnoprávní televize a rozhlas by se podle něj mohly platit ze státního rozpočtu, odmítl však jejich zestátnění.

Místopředseda komunistů Jiří Dolejš podotkl, že KSČM si přeje co nejobjektivnější fungování veřejnoprávních médií kontrolované mediálními radami. „Nepřejeme si ale vládní televizi ani vládní rozhlas,“ dodal.

K úvahám o zrušení koncesionářských poplatků se v úterý na tiskové konferenci vyjádřil také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Uvedl, že Miloš Zeman se netají skeptickým názorem na koncesionářské poplatky.

„Při nedávné návštěvě Plzeňského kraje pan prezident hovořil o roli České televize a domnívá se, že by právě zrušení koncesionářských poplatků České televizi výrazně prospělo,“ připomněl mluvčí.