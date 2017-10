Vzácný nález jim zapůjčil Archeologický ústav Akademie věd ČR. Plastika představuje torzo ženské postavy se zvýrazněnými prsy a s dalšími už potlačenými částmi lidského těla.

Vysoká je 4,5 centimetru, zřejmě ji vyrobil někdejší obyvatel území u dnešního Pavlova. Možná měl dokonce své obydlí přímo v místě, kde je dnešní archeopark, evokující pravěkou jeskyni.

Dílo objevil archeolog Bohuslav Klíma starší v roce 1953, ve druhém roce archeologického průzkumu lokality v Pavlově. Kde přesně, se již nedá určit, ale nejspíše někde ve svahu nad budovou, pár metrů od dnešního přednáškového sálu.

„Poprvé jsme ji návštěvníkům představili v sobotu, zůstane u nás až do konce sezóny. To je konkrétně do 26. listopadu,“ řekla Právu Jana Frantelová z Regionálního muzea v Mikulově, pod které Archeopark Pavlov přísluší.

Otevřeno o víkendu

Otevřeno mají vždy od pátku do neděle. „Věřím, že to má smysl. Sami jsme překvapeni, kolik lidí ještě naším krajem putuje. I zahrádky restaurací jsou ještě plné,“ dodala Frantelová. Pavlovská soška je pětadvacet až sedmadvacet tisíc let stará a je z mamutoviny. Její hodnota je v řádu miliónů korun a není divu, že si jí v expozici patřičně cení a věnují jí proto i patřičnou pozornost a péči.