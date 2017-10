„Pro nás jsou ty počty jasné, s ODS máme 103 mandátů. Podle těch zkušeností, co máme z vlády, víme, že čím méně partnerů, tím to bude lepší,” řekl neurčitě Babiš. Zopakoval, že důležité pro něj je, aby vláda „byla tým”. Znovu jasně vyloučil, že by navázal spolupráci s KSČM a SPD.

S první jmenovanou partají se přitom sešel už v neděli, s SPD má naplánovanou schůzku v pondělí odpoledne. „Potřebujeme, aby vláda začala co nejdříve pracovat, uděláme maximum pro to, abychom přesvědčili nějakou stranu či strany, aby do té vlády s námi šli,” dodal Babiš v Lánech.

Se zástupci stran ANO jedná od neděle. Babiš absolvoval již schůzky s představiteli komunistů, hnutí STAN a ČSSD. V pondělí se sejde ještě s lidovci a SPD. K získání většiny ve Sněmovně má ANO hned několik možností. [celá zpráva]

Zeman už v neděli uvedl, že Babiše jmenuje premiérem. „Já dodržuji svoje sliby a můj slib zněl, jmenuji premiérem vítěze voleb,” řekl v neděli prezident a avizoval pondělní pondělní pozvání do Lán. [celá zpráva]

Prozatím je jasné, že ANO chce nominovat na funkci předsedy dolní komory dosavadního místopředsedu Radka Vondráčka. Ten avizoval, že by se ANO chtělo dohodnout na změnách jednacího řádu, které by zefektivnily chod Sněmovny. [celá zpráva]