Politolog Martin Riegl před čtyřmi lety vyhrál skoro čtvrt miliónu, když vsadil na váš vstup do Sněmovny v čele Úsvitu. Kurz byl sedm set ku jedné. Letos s SPD bylo už před volbami jasné, že by mohl být klidně obrácený. Co se změnilo?

Já žádné sázky nesleduji. Myslím, že se změnilo víc věcí. Posílil politický mandát, který jsme dostali od občanů, co se týče programu přímé demokracie a hájení našich národních zájmů. A co se týče bezpečnosti, tedy že prosazujeme nulovou toleranci v rámci migrační vlny. A prosazujeme také zákaz islámské ideologie v ČR. Tedy myšlenky, které jsem v podstatě razil už před těmi čtyřmi pěti lety. Tyto myšlenky podporuje čím dál víc lidí, což si myslím, že je skvělá zpráva.

Jakou vládu podpoříte?

Chtěli bychom být ve vládě, být součástí vládní koalice, protože jen tak můžeme naplno prosazovat náš program. Na druhou stranu platí mantinely. Za velký problém považuji, že bychom byli součástí vlády, kde by byl trestně obviněný premiér, protože taková vláda bude nestabilní. Legislativní proces trvá jedenáct měsíců, včetně přípravy třeba rok v nejrychlejším možném případě.

My potřebujeme čas na to, abychom ty legislativní změny mohli provést. V případě vlády, kde je trestně obviněný premiér a kdykoli hrozí, že bude například vzat do vazby, což by pro vládu znamenalo absolutní kolaps, to by velmi poškodilo i naše hnutí SPD a destabilizovalo by to celou situaci. Našim voličům jsme deklarovali, že nevyměníme náš program za nějaká politická koryta. A v případě, že bychom nemohli náš program stabilně prosazovat, abychom mohli před volbami ukazovat výsledky naší práce, takový formát vlády nemá smysl.

Tedy ANO bez Andreje Babiše v čele vlády je přijatelný kompromis?

Přijatelná je jakákoli strana, která bude souhlasit s klíčovými body našeho programu. Od začátku vidíme, že některé strany mají tak odlišný program, například Kalouskova TOP 09, že tam ani taková jednání nehrozí. Když je nějaká strana probruselská, proimigrantská, proislámská a proti jakýmkoli prvkům přímé demokracie, pak to je samozřejmě jasný mantinel. Tam nemůže být žádný průsečík.

To samé jste ale prohlásil i o Bohuslavu Sobotkovi. Přisoudil jste mu stejné označení probruselského, proimigrantského a proislámského politika.

Nicméně, jak je vidět, Bohuslav Sobotka asi nebude tím, kdo bude jednat. Jemu se personálně samozřejmě nedá věřit ani slovo, to by o žádné stabilitě nesvědčilo. Volby ukázaly, že my extrémní nejsme. Že extrémní názory měl naopak Bohuslav Sobotka s těmi probruselskými, proimigrantskými a proislámskými postoji a se svou multikulturní politikou. Voliči to správně vyhodnotili ve volbách. Sobotka vůbec nezachytil ten hlavní názorový proud, tedy přání občanů ČR. Všimněte si, že strany na prvních místech jsou přinejmenším strany, které nejsou otevřeně probruselské. V některých aspektech je tam aspoň kritický pohled. Ze stran, které jsou vyloženě proevropské, jsou nejúspěšnější piráti.

Ve svém programu píšete: Nehlásáme nenávist k žádné národnosti, rase, kultuře nebo náboženství, ale vymezujete se třeba proti islámu.

To s tím nemá nic společného. Nesmíme míchat náboženskou svobodu, kterou plně ctíme v souladu s ústavou, se šířením nadřazenecké a agresivní ideologie. To je něco jiného a v trestním zákoníku už máme zakázáno šíření nenávistných ideologií, jako je propagace zločinů nacismu nebo komunismu. Aby se u nás nešířila nenávistná ideologie, kterou je islám, za tím si plně stojíme. Naše názory se opírají o rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku z roku 2003, který rozhodl, že islámské právo šaría není kompatibilní s demokratickým zřízením v Evropě.

Babiš sní o snížení počtu zákonodárců, vy o referendu k vystoupení z EU. Tedy o nutnosti změn v ústavě, i když každý o jiných. Dokázali byste se na některé domluvit?

Musím říci, že o zrušení Senátu a snížení počtu poslanců na 81 jsem psal ve svých komentářích, článcích a možná i ve svých knihách už před pěti šesti lety. Tehdy o tom Andrej Babiš ještě vůbec nemluvil. My to přímo prosazujeme dlouhá léta od doby, kdy hnutí ANO nebylo ještě v Poslanecké sněmovně. Vedle snížení počtu zákonodárců žádáme přímou volbu a odvolatelnost politiků a nejdůležitější je pro nás zákon o celostátním referendu. Tady mohou být programové překryvy s hnutím ANO a změny ústavy jsou velmi důležité. Bezesporu by to byla součást programového prohlášení vlády, pakliže bychom v ní byli.