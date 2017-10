Návrh rozpočtu, který vláda schválila na konci září, počítá s příjmy 1,31 biliónu korun a výdaji 1,36 biliónu korun.

Vláda dnes potvrdila své usnesení z 25.9. a schválila návrh zákona o státním rozpočtu 2018, který bude předložen nové Poslanecké sněmovně. — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 23. října 2017

Rozpočet by měli poslanci schválit do konce roku, jinak by země musela hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Ve Sněmovně bude mít ANO 78 poslanců, ODS 25, piráti a SPD shodně po 22, KSČM a ČSSD po 15, lidovci deset, TOP 09 sedm a Starostové šest.