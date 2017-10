Pane předsedo, Piráti předčili vlastní očekávání. Jak se cítíte?

Euforie byla velká. Stanovili jsme si 10 procent jako cíl už podle výsledků v krajských volbách a potenciálu mezi lidmi, kteří neměli liberální alternativu. Nejsou to jen prvovoliči, ale i lidé, kteří v předchozích volbách nevolili. Udělali jsme vše, abychom těch deset procent získali, a překonali jsme to. Nálada je výborná, je tam síla toho půl miliónu lidí, kteří volili pirátskou stranu. Já ale moc neslavím, alkohol nepiju, manželka také ne.

Čím se vám podařilo oslovit tolik voličů?

Měli jsme nejlevnější kampaň ze všech stran, i z těch které se do Sněmovny nedostaly. Rozdali jsme v létě milión pirátských listů. Lidé si objednávali balíčky kamelota, aby mohli sami rozdávat naše noviny. Objednávali si bannery, které si vyvěšovali na baráky. Takto jsme fungovali osm let a s každými volbami rostly naše krajské organizace. Pirátská myšlenka, že náš program je program pro třetí tisíciletí, se předávala dál a dál. Díky tomu ta podpora v posledních měsících byla obrovská. Na 15 tisíc lidí si dalo na Face­booku do své profilové fotky „Volím piráty“. Ti pak vysvětlovali ve svých sociálních skupinách proč.

Výsledek voleb do poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

Takže jste těžili z nadšení mladých lidí?

Ukazuje se, že nejsme strana, která se profiluje na mladých, protože nás volili i senioři nad 60 let.

Ve Sněmovně už to nebude taková zábava jako v kampani…

Ona to nikdy nebyla zábava. Jsou za tím desítky tisíc hodin práce za osm let. To, že má někdo dredy nebo že si říká Pirát, vůbec nezlehčuje vážnost, s jakou jsme k tomu přistupovali. Nejsme suchaři ani nabubřelí, elitářští politici, takže se u toho i trochu bavíme. Už tady byly projekty, které měly s politikou pramálo společného, ať už to byl Okamurův Úsvit, následně SPD, korporátně postavené hnutí ANO, které vzniklo tak, že pana Babiše přestalo bavit kšeftovat s politiky, a tak si vymyslel ANO. Ale my už osm let fungujeme ve všech patrech politiky. Máme zkušenost ze Senátu a ve volném čase jsme chodili na senátní výbory. Řešili jsme s nejvyššími politiky EET. Nejsme žádné New Kids On The Block.

Přidejme ještě Věci veřejné, které byly také dost pestré podobně jako vy. Nebojíte se rozkolu?

Strana není žádný monolit. Véčkaři dělali na své kandidátky výběrová řízení. My se ale mezi sebou známe. S Mikulášem Ferjenčíkem, Jakubem Michálkem už osm let pracujeme. Hnutí ANO pro tyto volby normálně vyměnilo své kandidáty. Jsou tam lidi, které nikdo nezná. Naopak Piráti mají historii a zkušenosti. Jsme liberální a demokratická strana, takže je jasné, že lidé mají různé názory, ale program a stanoviska jsou konsenzuální. Navenek působíme svými silami konzistentně. Máme transparentní fórum, kde si může kdokoli přečíst diskusi. Názorová rozkolísanost tam není. Mluvilo se o nás jako o pytli blech, ale tak to není.

Ta kosmetická úprava, že by tam pan Babiš a pan Faltýnek nebyli, není důvěryhodná. ANO by muselo projít obrovskou proměnou.

Už vás někdo oslovil s nabídkou vyjednávat o koalici?

Jako všem mi přišla SMS od pana Babiše. V poslaneckém klubu všechno probereme a naplánujeme postup. Očekávám, že se ozve STAN. Jako lídr povedu vyjednávací tým. Budeme se řídit podle schválené strategie, kde máme programové priority, nějaké limity, osobnostní výhrady třeba v případě pana Kalouska. Může se taky stát, že už nebude ovládat TOP 09.

Když se podíváte na rozložení sil, vidíte jinou možnost než opozici?

Asi tam není co řešit. Vládní strany měly v rámci kampaně poměrně silnou rétoriku, že s obviněným Babišem nepůjdou. Ale to už není validní, protože obviněný není. Zaznívalo už, že ta koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL je stále na stole. Třeba se jen ve firmě ANO vymění manažeři. Ale my máme k ANO řadu výhrad. Další možnost je nějaká tichá podpora ANO od SPD nebo KSČM, což mi připadá jako daleko horší situace.

Platí, že byste nespolupracovali s ANO za jakýchkoli okolností, s SPD a KSČM?

Ta kosmetická úprava, že by tam pan Babiš a pan Faltýnek nebyli, není důvěryhodná. ANO by muselo projít obrovskou proměnou.

Přes to nejede vlak, ani kdyby vám nabídli legalizaci konopí a ministerstvo informatiky?

Ministerstvo informatiky není ještě ani zařízené. A legalizace konopí je jen jedno z našich témat…

Ale mimořádně zvučné.

To ano, ale my fungujeme racionálně, ne na efekt. Rozhodně to téma je důležité, ale mezi našimi prioritami jsou v tuto chvíli důležitější věci. Máme už připraveny i legislativní návrhy, například novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, zákon o registru smluv, kde chceme prosadit výjimky a zastavit pokračování EET v třetí a čtvrté vlně. Musí tam být výjimky pro e-shopy. Ale ano, legislativu v oblasti konopí povedeme dál.

Za nás nekandidují sportovci, herci, ale lidé se zkušenostmi.

Zmínil jste varianty vlády, která by se vám nelíbila. Tomu byste zamezili, kdybyste od svých závazků ustoupili.

Jelikož v každé koalici by muselo být ANO, tak to možné není. To by museli z ANO odejít všichni zaměstnanci Agrofertu.

A to by vás nenahlodalo, ani kdyby měla vzniknout vláda ANO s podporou SPD?

Je tady nějaká vůle lidí, a jak moc byla volba racionální, to nechci soudit. Ale pokud by nastala taková hrozba, tak by se spustila velká mediální smršť o zodpovědnosti a že někdo do toho musí vstoupit. Ale na to měly myslet hlavně ty politické strany, které tady dlouhodobě něco dělaly a po čtyřech letech vlády ČSSD s Andrejem Babišem dopadly ještě hůř. Kdyby udělaly nějakou vnitřní změnu a nabídly dobrý program, nemusely takto dopadnout. Tíha zodpovědnosti za celý národ neleží na Pirátech. My se nenecháme přibít na kříž kvůli tomu, že strany tady dělaly chyby. Pak je tu ODS s Václavem Klausem ml., který už se snad nechal slyšet, že s ANO by to nemuselo být tak hrozné.

Máte asi nejmladší poslanecký klub. Není to nevýhoda oproti mazákům?

Seniorita v české politice bohužel neznamená žádnou extra kvalitu. U nás postoupila většina lídrů krajů a to jsou všechno vzdělaní lidé. Jsou vystudovaní, mají praxi v rámci Pirátů nebo politickou. Jsou to lidé, kteří rozumějí věcem, ve kterých se angažují. Třeba mně je 37 let a mám za sebou 15 let praxe na projektech v řádu desítek miliónů. Za nás nekandidují sportovci, herci, ale lidé se zkušenostmi.

Rýsuje se shoda na obecném referendu. Na tom byste se podíleli?

Nejdůležitější jsou parametry referenda. Tady má být zákon o obecném referendu, ale bohužel už ho tady kdekdo spojil s nějakým nesmyslným vystupováním z EU a NATO. Takové referendum ale nikdo nechce. Pojďme se bavit o parametrech referenda. Musely by tam být podmínky pro jeho pořádání, měly by se k tomu vyjádřit politické strany, odborná veřejnost a třeba že by se to muselo konat společně s volbami.