ANO vyhrálo u všech skupin obyvatel, jen mladí upřednostnili Piráty

Jak výrazné vítězství hnutí ANO ve volbách do Sněmovny bylo, ukazuje i analýza složení jeho voličů. Partaj Andreje Babiše téměř ve všech skupinách obyvatel podle vzdělání, zaměstnání a věku. Výjimkou jsou mladí do 34 let. Tam uspěli Piráti, následováni ODS a ANO. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Českou televizi.