Piráti odmítají ANO, spokojí se s opozicí

Piráti zřejmě zamíří do opozice. Jejich předseda Ivan Bartoš vyloučil spolupráci s KSČM i s Okamurou. Odmítl i ANO kvůli stíhání jejich šéfa Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka a to i v případě, že by se oba stáhli do pozadí. Vzápětí se restaurace Uhelna na pražském Andělu, kde mají Piráti volební štáb, rozezvučela divokými rytmy.