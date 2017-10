„Každý výsledek, který nás posune do Sněmovny, je dobrý. Po těch osmi letech práce by to byl logický posun,“ řekl novinářům. Přestože na začátku kampaně vyhlásil cíl 10 procent, byl by prý spokojený i s nižším ziskem.

Nevyloučil však ani vyšší zisky. Členové strany prý v poslední době přijímali přes Facebook či přes SMS četná vyjádření podpory. Z nich prý mimo jiné plynulo i to, že piráty volili i starší lidé, či lidé, kteří za posledních deset 15 let u voleb nebyli.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš s manželkou přichází do volebního štábu.

Mnozí voliči se podle něj rozhodovali na poslední chvíli. Ovlivnit je prý mohl závěr kampaně, kdy „do toho někteří politici šli dost drsně“. „Jestli jsme tyto lidi dostali do volebních místností, tak by ten výsledek mohl být i nad očekávání,“ řekl Bartoš.

Pobrečeli si

Připustil, že napětí ve straně nyní vrcholí. „Všichni jsme si pobrečeli. Tím, že kampaň dělali lidé, kteří osm let s námi spolupracují, tak to bylo hodně osobní. Radujeme se z těch úspěchů a jsme napjatí, protože když do něčeho člověk vloží hodně práce a volného času, tak jsou ty emoce hlubší,“ dodal.

Autobus, kterým dorazil šéf strany Ivan Bartoš do volebního štábu své strany na pražském Smíchově

Podle něj byla kampaň sice náročná, ale celkově ji vnímali jako oslavu, a u toho prý zůstanou i po zbytek dne. Ve volebním štábu už byla odpoledne připravena aparatura a očekávala se tam hudební vystoupení několika interpretů a kapel.

Sám Bartoš se hodlá rovněž ujmout mikrofonu a do performancí se zapojit.