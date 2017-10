Paní ministryně, dokážete si tipnout, kolik hnutí ANO získá v letošních volbách?

Nechci tipovat, nikdy jsem nesázela. Ale domnívám se, že spokojenost bude v podobě 20 až 25 procent. Myslím, že to není nijak přehnané. Možná to tak dopadne.

Do Sněmovny se může dostat klidně i osm politických stran, což je poměrně hodně. Jak těžké bude sestavit nějakou fungující koalici, aby nebyly za dva roky předčasné volby?

To bude velmi náročné. A bude to odvislé od výsledků voleb všech počtu hlasů. Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří k volbám přišli a hodili svůj hlas do volební urny.

S kým by bylo nejlepší vládnout, pokud ANO bude sestavovat koalici?

To, co jsme zažívali na naší vládě, bylo to náročné i z toho důvodu, že jsme mezi sebou vůbec nekomunikovali. A pan Babiš řekl jasně jednu věc, se kterou souhlasím. Řekl, že chce tým. A tým je o lidech, není to tolik o politických stranách. Takže já osobně si dovedu představit koalici s mnohými uskupeními, preferuji sociální demokracii. Pokud vláda nebude tým, tak nic neprosadíme.

V kuloárech se spekuluje, že pokud by byl problém sestavit koalici kvůli obvinění Andreje Babiše, vy byste se mohla stát premiérkou. Je na těch spekulacích něco pravdy?

Jsou to jen spekulace. Vůbec nevím, proč se to objevuje. Andrej Babiš je předsedou hnutím ANO, on ho založil, on je volebním lídrem a on je kandidátem hnutí ANO na premiéra.