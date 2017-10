V listopadu spadnou teploty pod nulu. V příštím týdnu bude na horách sněžit

V polovině listopadu by se mohla teplota pohybovat kolem nuly, v noci i pod nulou, na horách pak může na začátku příštího týdne sněžit. V sobotu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotně i srážkově by měly být nejbližší týdny průměrné.