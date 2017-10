Poslanci si v hodnocení veřejnosti nevedou nejlépe. Kandidáty, kteří mandát obhajují, ale ke sněmovnímu křeslu se nehlásí, jsme našli hned v pěti současných sněmovních stranách. Důvodem může být to, že základem pro volby jsou krajské kandidátky, a tak si uchazeči zapisují profesi, v níž je lidé znají lépe.

Například lídr královéhradecké kandidátky, místopředseda ČSSD Jan Birke, napsal „starosta města Náchoda“. Prý se nesnažil angažmá ve vysoké politice zamlčet: „Starostou jsem sedm let a nijak jsem nad tím nepřemýšlel.“

Jiří Zemánek (ČSSD), který obhajuje mandát z posledního místa olomoucké kandidátky, upřednostnil na listině svou funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

Ani poslanci ANO svou politickou funkci neuvádějí. Onkolog Rostislav Vyzula napsal do kolonky jen „lékař“. Podle něj je to spíš omyl. „Přišel jsem na to pozdě. Ještě jsem to chtěl opravit, ale pak jsem přišel na to, že to tak má hodně lidí, a tak jsem to tak nechal,“ řekl Právu.

Tři povolání

Na stejné kandidátce v Jihomoravském kraji je s Miloslavem Janulíkem, který rovněž zůstal u „lékaře“. Další poslanec ANO Ladislav Okleštěk se zase představil „jen“ jako hejtman Olomouckého kraje. A poslankyně Jana Černochová (ODS), jednička pražské kandidátky, si jako povolání zapsala „starostka MČ Praha 2“.

Její stranický kolega Bohuslav Svoboda rovněž nevyzdvihoval, že je poslanec, ale prezentuje se jako lékař a vysokoškolský pedagog. Lídr ODS ve Středočeském kraji Jan Skopeček zaplnil kolonku třemi profesemi: ekonom, pedagog, radní pro vzdělání a sport Středočeského kraje. Na poslance už mu místo nezbylo.

Na první pohled šalamounsky se vypořádal se svým povoláním Marek Benda (ODS), který si napsal poněkud neurčité „politik“. Ale u něj je to výstižná definice – ve Sněmovně usedá s výjimkou dvouleté přestávky od roku 1990.

Komunisté Jan Klán, Miloslava Vostrá a Stanislav Grospič se představili voličům jako sociolog, ekonomka, právník. Přitom poslední dva jmenovaní jsou ve Sněmovně 15 let.

Ověnčeni tituly

O angažmá ve vysoké politice se nezmiňují ani poslanci TOP 09 Gabriela Pecková (lékařka), František Vácha (děkan Přírodovědecké fakulty JU) a Vlastimil Válek (lékař, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity).

Jakmile jde o vzdělání, mnozí tituly nešetří. Někdy uvádějí všechny, ačkoli by stačil nejvyšší dosažený. Jsou i takoví, jejichž jména jsou zepředu zezadu tituly ověnčená.

Jednoho z nejotitulovanějších kandidátů mají piráti na pátém místě královéhradecké kandidátky. Jde o PhDr. et Mgr. Víta Šimrala, LL.B. (Hons), Ph.D. (Eur), et Phd.D. Vysokoškolský pedagog podle svého životopisu vystudoval politologii, historii, právo, historickou sociologii a ekonometrii na univerzitách v Brně, Praze, Leicesteru a v Lucce.

Největším počtem bakalářských titulů se chlubí Jan Richter (ANO), který nese za jménem Bc. et Bc. et Bc. Vyskytli se i kandidáti, kteří užívají titul RSDr., který se posměšně interpretuje „rozhodnutím strany doktor“. A nehonosí se jím jen kandidáti KSČM (Jan Rejfek, Erika Sedláčková, Svatomír Recman), ale i třeba Ivo Přichystal, který kandiduje za Rozumné.

Námořníci i dudák

Nejzajímavější kolonkou přesto zůstává „povolání“. Nejpestřejší skladba je u pirátů. Kandiduje za ně třeba žonglér, tvůrce hádanek a hlavolamů, ropný magnátek a nájemný pozounista, záchranář nemocných informačních systémů, pingl v Ponorce či internetový troll. Za piráty kandiduje i kapitán plachetnice v důchodu.

Lodní kapitáni kandidují i v jiných stranách: za sládkovce Jiří Musil z Brna a za Svobodné Petr Bezvoda z Ústí nad Labem. Námořníci jsou i na ústecké kandidátce SPD. Má tři kormidelníky, emeritního námořního důstojníka mají lidovci na Karlovarsku.

Vznešené „emeritní“ není ojedinělé, může jím být „emeritní vedoucí univerzitní knihovny“ kandidující za zelené, nebo „emeritní strojvůdce“ za TOP 09. V Jihočeském kraji kandiduje za ČSNS i český dudák Ivan Fabián.

Tanečnice u tyče

Ojedinělá profese je „trenérka tance u tyče“, kterou je Kristýna Paseková za Radostné Česko v Moravskoslezském kraji. Trenéry se to hemží na kandidátkách Sportovců.

Vybrat lze i „menegerku“ a dva unikáty, kteří jako jediní přiznávají, že jsou „nezaměstnaní“. Žijí v Ústí nad Labem a jmenují se Marian Danč (53 let) a Marian Danč (31 let).