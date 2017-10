Víkend bude chladný a deštivý

Do víkendu se budeme potýkat s inverzí a špatnými rozptylovými podmínkami. V sobotu dorazí do Česka studená fronta, která s sebou přinese nejen ochlazení, ale především déšť a vítr. S vyššími teplotami bychom se ještě loučit neměli, od středy následujícího týdne by se mohly vyšplhat na některých místech Česka až na 18 stupňů a opět by mělo být slunečno.