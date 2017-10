Je složité v liberální Praze prosazovat konzervativní program lidovců?

Křesťanskodemokratická politika je inspirována křesťanstvím, ale může ji dělat i nekřesťan a je pro všechny lidi bez rozdílu. Je to služba všem, a hlavně široké střední vrstvě, určitě ne oligarchům. Kdo nezastává extrémní názory, pro toho je lidovecká politika dobře přijatelná, což se mi potvrzuje každý den při kontaktní kampani. Lidé si váží toho, že představuji nepopulistickou politiku a rozumný názor na život, že mám pěknou rodinu a že jsem vychoval pět dětí. To k lidem promlouvá.

Jako křesťanský demokrat stojím za lidmi rozvedenými, za osamělými matkami, za homosexuály Hayato Okamura

A nenarážíte v liberální Praze s represivním pohledem lidovců třeba na potraty nebo práva homosexuálů?

Ptáte se se zájmem, ale nerozumíte tomu dobře. Křesťanství, jak je v současnosti reprezentuje hlavně papež František, stojí za konkrétní lidskou existencí, za jedinečným lidským životem v jakékoli složité situaci. Jako křesťanský demokrat stojím za lidmi rozvedenými, za osamělými matkami, za homosexuály. A nikoho pro to, že se ocitl v nesnadné situaci, neodsuzuji.

Jak se zachováte až se bude hlasovat např. o adopcích homosexuály?

Myslím, že pro dítě může být lepší než léta zůstávat v dětském domově, když ho adoptují svědomití homosexuálové.

Ale lidovci tuto možnost ve Sněmovně striktně odmítají.

Mýlíte se, program KDU je živý. Moje osobní zkušenost je, že v křesťanské demokracii probíhá diskuse. Za dva roky, co jsem ve straně, se mi nestalo, že by mě někdo za můj názor při diskuzi napomenul. V té věci budu jednat podle svého svědomí. Jsem připravený hlasovat dle svého svědomí, a nikoliv pouze podle stranické disciplíny.

Je to dané tím, že žijete v Praze, a ne na Moravě?

Není to tím, že bych se přizpůsoboval okolí, ale pramení to z mého nejvnitřnějšího přesvědčení. Křesťanství pro mě znamená hluboký zájem o osud každého člověka. Politik musí mít péči o lidi v obtížné situaci. Když se stanu poslancem, tak si za svůj úkol vezmu i pomoc osamělým matkám, které vychovávají děti samy. Naše maminka nás tři syny také mnoho let vychovávala sama.

Jak vám potom zněl výrok předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, že matky samoživitelky si mají pomoci tak, že si najdou chlapa?

To byl velmi nepovedený výrok a je mi líto, že něco takového vypustil z úst. Osud osamělých matek i otců a jejich dětí mi leží na srdci, protože s tím mám ze svého dětství určitou vlastní zkušenost a vím, jak je to nesnadné vychovávat děti sám.

Co jste říkal, když se rozpadla koalice s hnutím STAN?

Tu odvážnou koalici jsem podporoval. Naše vedení se ale nakonec přiklonilo k opatrnosti. Výsledek nepokládám za zlý, vedení strany si prostě vybralo demokraticky jednu ze dvou možností.

Neztratili lidovci možnost odpárat nálepku strany, která uhne, když jde do tuhého?

Neztratili. Pokud mne lidé vykroužkují a stanu se poslancem, tak budu usilovat o to, aby strana zrála do podoby, v jaké je CDU a CSU v Německu. Aby to byla strana, které s čistým svědomím dá hlas 30 procent voličů, kteří si přejí rozumnou politiku a nesouhlasí s populismem a extrémismem.

Tomio jedná v zájmu Putinovy vlády v Moskvě Hayato Okamura

Uvedl jste, že máte obavy, že váš bratr Tomio a jeho strana SPD dělá politiku, která hraje do karet Putinovi. Z čeho vychází takový příkrý názor vůči vlastnímu bratrovi?

V osobní rovině je Tomio můj bratr, to mi nikdo neodpáře. Ale já ho kritizuji v politické rovině a jeho politika je velmi nebezpečná. Tomio jedná v zájmu Putinovy vlády v Moskvě. Ta dlouhodobě usiluje o oslabení a rozložení EU. Ruská politická elita lituje rozpadu Sovětského svazu a přála by si rozšíření svého vlivu daleko na západ až k nám do střední Evropy. Dlouhodobě na tom pracuje a v různých státech podporuje strany, které žádají vystoupení své země z unie. Včetně Tomia.

Vy myslíte, že Rusové platí SPD?

Přímý důkaz pro to nemám, ostatně Tomio se mnou už dlouhou dobu nemluví. Stačí se však podívat na fenomenologii toho, co hlásá. Je zcela zjevné, že říká přesně to, co si přeje Putinova vláda v Moskvě.

Není to spíše tím, že využil díru na politickém trhu a populistickými výroky získává voliče, kteří se bojí imigrantů a islámu nebo jsou kritičtí vůči EU?

Jedno s druhým souvisí. Žene ho také jeho nezřízená ctižádost, kdy je ochoten pro to, aby získal hlasy voličů, udělat prakticky cokoli. Tím nahrává budoucímu neštěstí našeho národa. On hlásá, že přináší více bezpečí, ale opak je pravdou. Chce nás vyvést z EU - to by nás však oslabilo a mohlo časem vrhnout pod cizí nadvládu.

Co říkáte jako člověk, který vystudoval teologii a religionistiku na jeho názor, že islám si v Česku nezaslouží jako jiná náboženství ústavní ochranu, protože je to fašistická ideologie?

Když dojde k tragickému teroristickému útoku, tak rozumný politik veřejnost uklidňuje a rychle přijímá potřebná bezpečnostní opatření. Tomio místo toho rozdmýchává negativní emoce, šíří strach a nejistotu - a pak se staví do role jediného zachránce a spasitele. Tímto nekalým způsobem, za použití strachu a nejistoty, chce sklízet při volbách hlasy. To je populismus nejhoršího druhu.

Podle příznivců vašeho bratra nejste o moc lepší, protože se pouze snažíte zviditelnit na jeho úkor?

To je nehorázná lež. Vystupuji sám za sebe. S manželkou Ludmilou jsem už přes 25 let, máme se velmi rádi, vychovali jsme spolu pět dětí. Musel bych se před nimi stydět, kdybych v této situaci veřejně nevystoupil. I můj nejmladší bratr Osamu dává veřejně najevo svůj proevropský postoj. Není to tím, že se chceme zviditelnit vedle mého bratra, ale jednáme jako občané podle svého svědomí.