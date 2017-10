„Příští rok bude rokem oslav. Usilovně pokračujeme ve stavebních úpravách historické budovy, aby se návštěvníci u příležitosti těchto dvou významných jubileí mohli po více než sedmi letech do budovy opět podívat,“ uvedl ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Na slavnostní otevření by mělo být muzeum připraveno do 28. října 2018. „Bude mít hotovou obálku, fasády, střechy, budou dokončené společenské prostory, schodiště, dvorana...,“ uvedl šéf stavby Jan Kučera.

První akcí v nově opravené budově by měla být výstava věnovaná 100 letům soužití Čechů a Slováků. První stálé expozice by pak mohly být instalovány v průběhu roku 2019.

V hlavním sále Národního muzea stojí lešení.

FOTO: Novinky

Rekonstrukce podle Lukeše zatím pokračuje víceméně podle plánu, byť to není úplně bez problémů. „Například to byl nález azbestu, jiné podloží, teď řešíme jinou opravu oken a tak dále, to jsou prostě běžné věci, které u tak velké rekonstrukce prostě jsou,“ konstatoval Lukeš.

Během úprav se však objevila i milá překvapení. „Například v Pantheonu se našlo původní zlacení pod nátěry, které se obnovují, a my nevěděli, že tam je. To znamená, že Pantheon dostane původní styl a bude světlejší a zlatější,“ prozradil Novinkám ředitel muzea.

Restaurátorské práce se týkají interiérů, ale i vnější fasády a střechy. Tam byly tento týden pomocí jeřábu vráceny čtyři zrestaurované sochy představující Pilnost, Ušlechtilost, Pravdu a Krásu. Restaurátoři také dokončili zlacení kopulí bočních věží, kterým tak navrátili ztracený lesk.

Kopule už jsou zrestaurované.

FOTO: Novinky

Novináři dostali možnost se na průběh stavby podívat opět po deseti měsících. „Před těmi deseti měsíci jsme viděli realizovanou stavební jámu, za tu dobu jsme stavbu dokončili. Teď nás čeká zastřešení dvorany ocelovou konstrukcí se zasklením a následná oprava fasád,“ popsal šéf stavby Kučera.

V muzeu to vypadalo jako v mraveništi, bylo tam plno dělníků, působilo to ovšem, že každý ví, co má dělat. „Na celé stavbě pracuje od 250 do 350 lidí, nárazově jich tu je i 400, záleží, na čem se zrovna pracuje,“ vysvětlil Kučera.

Stavební úpravy i nadále pokračují.

FOTO: Novinky

Rekonstrukce historické budovy je jednou z největších a nesložitějších staveb v České republice, čemuž odpovídají i náklady — celkový rozpočet je 2,34 miliardy korun.

„Dosud byly na přípravu akce, restaurování a stavební práce použity dotační prostředky ve výši přes 600 miliónů korun,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).