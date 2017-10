V kauze Čapí hnízdo je obviněna i náměstkyně jihlavského primátora z ANO

V souvislosti s padesátimiliónovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo policie obvinila i náměstkyni jihlavského primátora z hnutí ANO Janu Mayerovou. Uvedla to čtvrteční Mladá fronta Dnes s odvoláním na vyjádření náměstkyně. Mayerová je od letních prázdnin ve stavu nemocných. Podle deníku uvažuje o tom, že se do vedení radnice nevrátí na plný úvazek. Rozhodne se prý do konce října.