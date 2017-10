Sobotka: Musíme rychle přijmout euro

Česká republika musí zůstat v tvrdém jádru Evropské unie a co nejdříve, jakmile to bude možné, přijmout euro. Na sně­mu Svazu průmyslu a dopravy (SPD), který se v pondělí konal v Brně, to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj není jiné cesty.