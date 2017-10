„Je naprosto skandální, co tady ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy. Jak všichni víme, mají velké dluhy,” zaútočil na koaličního partnera Babiš, který na Facebooku směle označil lithium za „nejdůležitější surovinu 21. století”.

„Je to od ČSSD pokus o krádež za bílého dne,” uvedl Babiš, podle něhož memorandum „dalo firmě těžbu lithia” v hodnotě dvou biliónů korun.

Babiš se na Facebooku pustil kvůli lithiu do ČSSD.

Volební lídr ČSSD se nad Babišovými výroky pozastavil. Připomněl, že australským těžařům dal povolení k průzkumu lithia ministr za ODS již v roce 2010. „Toto povolení bylo v tichosti prodlouženo v lednu 2017 ministrem životního prostředí za ANO Richardem Brabcem,” dodal Zaorálek. Proti rozhodnutí ministerstva se tehdy postavili starostové okolních obcí. [celá zpráva]

„Pan Babiš by si proto měl hlavně ujasnit, co dělají jeho vlastní ministři. Měl by vědět, že odpovědnost za prodloužení a potvrzení dělat v ČR průzkum těžby lithia učinil jeho ministr,” vzkázal dále Zaorálek s tím, že memorandum pouze potvrzuje to, že bude-li se lithium těžit, bude se zpracovávat v ČR. Navíc počítá i s možným zapojením českého státu.

Zásadní vyjádření k tématu lithium. Zveřejnil(a) ČSSD dne 6. říjen 2017

Takto ostatně prezentovali dohodu i ministr Havlíček a generální ředitel EMH Keith Coughlan. [celá zpráva]

Brabec oponuje, že ministerstvo životního prostředí soukromé firmě povolení k průzkumu ložisek lithia v ČR prodloužit muselo ze zákona. „Nemůžeme selektovat, které firmě souhlas k průzkumným pracím dáme, pokud firma všechno splní,” řekl ministr ČTK. Podle Brabce by jeho ministerstvo nemohlo licenci udělit jen tehdy, pokud by s tím nesouhlasilo ministerstvo průmyslu a obchodu, které také mohlo dění kolem případné těžby lithia ovlivnit změnou surovinové politiky.

„Je to úplný nesmysl. Ten, kdo vydává souhlas s průzkumem dobývacího prostoru, je ministerstvo životního prostředí,” reagoval Havlíček. Představitelé ANO by si podle něj měli pročíst geologický a horní zákon. Ministerstvo průmyslu a obchodu získalo memorandem souhlas investora s tím, aby do projektu mohl vstoupit stát, dodal Havlíček. Ve čtvrtek uvedl, že memorandum nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby.

O svolání mimořádné schůze kvůli memorandu usilují komunisté. Poslanci ANO ji podle Babiše podpoří. [celá zpráva]

V těžbě lithia, které se využívá při výrobě baterií, se ukrývají obrovské zisky odhadované na tři bilióny korun. Australská společnost by mohla s těžbou začít v roce 2022 a plánuje dobýt 37 miliónu tun rudy.