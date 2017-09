Pokud vybuchne na Bali sopka Agung, mohlo by to vést ke krátkodobému snížení teploty Země. Stalo se to už při poslední erupci vulkánu v roce 1963. Tehdy globální teplota atmosféry země poklesla o 0,1 až 0,4 stupně Celsia. Celý článek Erupce sopky na Bali může vést k menšímu globálnímu ochlazení »