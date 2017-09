„Byla to jediná náplň mého života,“ řekla mladá žena, která díky pití jen stěží dokončila studium na gymnáziu. Láhev vína nebo tvrdý alkohol si dopřávala denně, do toho se přidaly problémy s drogami. Aby měla šanci se vyhrabat z úplného dna, odjela do zahraničí. Tam strávila osm let, zbavila se drog a nakonec i alkoholu.

„Chybí mi kus života,“ dodává žena, která se nyní živí jako překladatelka a pomáhá lidem se závislostí ve skupině Anonymních alkoholiků (AA). Ačkoli je více než čtyři roky střízlivá, okamžiky, kdy se chtěla napít, zažila už několikrát. Pomáhá jí proto sdílení zkušeností i vyhýbání se stresu, jenž je snadnou cestou zpátky.

Rekordmani v pití alkoholu



„U nás je, bohužel, běžné pít, kdo nepije, je za podivína,“ uzavřela Karolína. Jejímu tvrzení nahrávají i statistiky, podle nichž patří Češi ke světovým rekordmanům ve spotřebě alkoholu. Denně pije třináct procent populace, ale rizikově jej konzumuje více než půl miliónů Čechů. Rovněž je v tuzemsku vysoký počet dětí, jež popíjejí pravidelně.

„Jsme v tomto ohledu na prvním místě v Evropě, ale i ve světě,“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s tím, že je šestnáct až dvacet tisíc českých dětí, kteří sáhnou po alkoholu ve větším množství. To, že přibývá čím dál více mladých lidí se závislostí, potvrzuje také Tomáš. Má na starosti koordinaci jednotlivých skupin AA, kterých je v ČR celkem 67.

„Poslední dobou jich dochází stále více. Nespadli zatím ještě na úplné dno, ale uvědomují si, že mají problém, a chtějí s tím něco dělat,“ doplnil. Nejhorší situace je v tomto případě v Praze, Brně a Ostravě.

Pomůže zvýšení spotřební daně?

Pomoci s řešením nadměrného pití alkoholu a tím spojených problémů by měla v budoucnu nová národní strategie boje s drogami a hazardem, na níž nyní pracují odborníci. Má obsahovat jak legislativní, tak ekonomické změny. Jedním z možných opatření, jež mají přispět ke snížení konzumace alkoholu, může být zvýšení spotřební daně.

„Procento z jejího výnosu by putovalo do prevence a léčby závislosti. Podobně by mohly posloužit taktéž peníze, jež stát získá ze zabaveného zboží a majetku či z odhalené trestné činnosti,“ upřesnil Vobořil, který vedle toho navrhuje také alternativní možnost, která podle něj funguje už např. ve Skotsku nebo Irsku, tou je stanovení garantované ceny za gram alkoholu.

Mimo to se podle slov Vobořila připravuje velká kampaň, jež má upozornit na vliv alkoholu na domácí a sexuální násilí i zneužívání dětí. „Z výzkumů vyplývá, že při domácím násilí je více než padesát procent pachatelů pod vlivem alkoholu.“