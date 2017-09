Do Sněmovny by prošlo sedm stran, TOP 09 by neuspěla, ukázal průzkum

Podle zářijového volebního modelu CVVM by se vítězem voleb stalo hnutí ANO se ziskem 30,9 procenta. Ve Sněmovně by zasedli i zástupci dalších šesti stran. ČSSD by měla 13,1, komunisté 11,1 a ODS 9,1 procenta. SPD by dostala 7,3 procenta, Pirátům by dalo hlas 6,4 procenta voličů a lidovcům 6,2 procenta voličů. TOP 09 by neuspěla.