Podle lidovců je koncepce v rozporu s koaliční smlouvou. „Takovýto zásadní dokument by měl být konsensuální. Pro nás je rodinná politika prioritou a domníváme se, že přijatý dokument je chybný, v rozporu s programovým prohlášením vlády i koaliční smlouvou. Je to útok na manželství jako institut,“ řekl Bělobrádek poté, co vláda nejtěsnější většinou dokument schválila.

„My chceme především podporovat pracující rodiny s dětmi. Stát nemá podporovat lidi jen proto, že rodí děti,“ řekl Právu Belobrádek. „U nás dobře fungují slevy na manželku, koncepce to chce zrušit a řešit všechno plošně dávkami,“ dodal.

„Pak jsem papežka“

Na to zareagovala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). „Jestli je zavedení novomanželských půjček, podpora manželských poraden či míst ve školkách útokem na manželství, pak já jsem papežka. A děti samoživitelek a samoživitelů v dokonalém světě pana Bělobrádka prostě neexistují,“ řekla Právu Marksová.

Koncepce rodinné politiky počítá například se zvýšením rodičovské ze současných 220 tisíc korun na 250 tisíc, navýšit by se měla mateřská, přídavky na děti a porodné. Navrhuje také půjčky na bydlení. Školky, stejně jako kurzy ve školkách, by měly být zdarma.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl, že je přesvědčen o tom, že dokument představuje kvalitní vizi rodinné politiky, ze kterého může příští vláda vycházet. „V ČR setrvale klesá porodnost, populace stárne, mladí lidé těžko shánějí dostupné bydlení či školku pro své děti. Koncepce vychází z principu svobodného výběru životní strategie každého jedince. Jejím záměrem je podpořit všechny typy rodin bez rozdílu a ocenit jejich přínos pro společnost,“ dodal Sobotka.