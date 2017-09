Zeman se před Časem vyjádřil, že policejní žádost o vydání obou poslanců ANO je „policejní provokací”. Zároveň však odmítl, že by v případě Babišova odsouzení mohl šéfa hnutí, který se netají ambicí být po následujících volbách premiérem, omilostnit. [celá zpráva]

Sněmovna Babiše a Faltýnka minulý týden navzdory snahám poslaneckého klubu ANO vydala ke stíhání. Podle policie mohlo dojít ke zneužití dotace. [celá zpráva]

Policie ve středu oznámila, že rozhodnutí obdržela. [celá zpráva]

Pokud se Babiš po volbách znovu stane poslancem, bude muset Sněmovna o jeho vydání opět rozhodovat. [celá zpráva]

Babiš i Faltýnek odmítají jakékoliv pochybení. Podle Babiše policie lže a celá kauza má politické pozadí.

Farma Čapí hnízdo v minulosti patřila společnosti Agrofert, jejímž majitelem byl až do letoška Babiš. Farma nejprve Agrofertu patřila, následně byla převedena na anonymní akcie na doručitele. Díky tomuto manévru mohla získat dotaci 50 miliónů, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Následně sfúzovala s jednou z Babišových společností, a tak se do holdingu vrátila.

Loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny Babiš přiznal, že v době získání evropské dotace byli akcionáři farmy bratr jeho partnerky a jeho dvě dospělé děti.

Policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo v roce 2015. Věcí se začal zabývat i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).