Podle Sobotky se momentálně staví 230 kilometrů dálnic a silnic první třídy a dalších 152 kilometrů těchto komunikací je v přípravě.

„Co mě mrzí a co je bohužel fakt, je, že na žádném z prioritních úseků výstavba zahájena nebyla,” přiznal premiér, podle něhož by některé stavby mohly začít na přelomu roku, jiné narážejí na obstrukce občanských sdružení. Zahájení staveb, mezi nimiž jsou obchvaty měst i nové dálniční úseky, je podle premiéra klíčový úkol, který ministr Ťok do konce funkčního období má.

Politici se bavili též o opravách komunikací nižších tříd, na něž šlo v uplynulých čtyřech letech téměř 11 miliard. Sobotka ocenil, že resort byl a je schopen čerpat evropské dotace. „To je dobrá vizitka pro ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD),” dodal Sobotka.

Řeč přišla i na odstraňování billboardů z okolí silnic a budování rychlostních železničních tratí.