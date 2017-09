Alternativu pro Německo, kterou pozorovatelé označují za pravicově populistickou, Klaus podporuje dlouhodobě i kvůli jejímu velmi kritickému postoji vůči migrační politice německé kancléřky Angely Merkelové (CDU). Na konci srpna například vystoupil na předvolební akci AfD v Hofheimu, který leží nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Hovořil mimo jiné o tom, že je dnes bez přehánění možné mluvit o válce v Evropě.

„Zatímco většina Čechů a sudetských Němců stále intenzivněji spolupracuje v evropském duchu, sdružují se u AfD nacionalisté a lidé, kteří nenávidí EU, z obou stran,” vyjádřil v pátek své přesvědčení Posselt. Reprezentant Němců vysídlených po druhé světové válce z Československa je toho názoru, že to byl právě nacionalismus, který na konci 19. a začátku 20. století rozdělil Čechy a Němce žijící v Čechách. „Evropské sjednocení bylo a je naší lekcí z nacionalistických omylů, k nimž se Klaus a AfD chtějí zřejmě vrátit,” napsal také Posselt.

„Pan Posselt se mýlí. Polemika, kterou vede AfD, stejně jako já, s merkelovským otevřením dveří masové migraci do Evropy, nemá s nenávistí k EU nic společného. Je to naopak výraz hluboké lásky k Evropě, jejím tradicím a její budoucnosti,” reagoval na Posseltova slova Klaus.

Ten podle svých slov účastí na akcích AfD vyjadřuje to, co říká nepřetržitě. „Je to poprvé za desítky let, kdy se v sousední zemi, v Německu, zorganizovala skupina statečných lidí, kteří si navzdory totalitě politické korektnosti odvažují nahlas říkat, co si myslí,” řekl Klaus. Podle něj tyto lidé reprezentují významnou část mlčící německé veřejnosti. „Proto pokládám za svou povinnost tyto lidi v jejich nelehkém politickém zápase podporovat,” dodal.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty na tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků přitom přišlo o život 15 000 až 30 000 z nich. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa. Velká většina z nich byli Židé, které se nacistický režim snažil vyhladit.