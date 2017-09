Pro vydání Babiše zvedlo ruku 123 poslanců, proti byli čtyři. Pro vydání Faltýnka hlasovalo 120 poslanců, proti jich bylo pět. Zákonodárci hnutí ANO se hlasování nezúčastnili a odešli z jednacího sálu. ANO za to čelí kritice politiků. [celá zpráva]

Babiš i Faltýnek o zbavení imunity sami požádali. Byli také jediní z hnutí ANO, kdo hlasovali pro své vydání. Záznam hlasování o vydání Babiše si můžete prohlédnout zde. Záznam hlasování o zbavení imunity Faltýnka je k vidění zde.

Lídři hnutí několikrát zopakovali, že se jedná o politickou kauzu, která má ANO poškodit před blížícími se sněmovními volbami. Stejně reagoval Babiš na večerní tiskové konferenci ve Sněmovně.

Babiš: Policie prokazatelně lže

„Pro mě je to zpolitizovaná kauza, která má ovlivnit volby. Je to o načasování, máme 45 dní do voleb. Kauzu vyšetřuje kontroverzní policista,” shrnul ve Sněmovně své argumenty Babiš. Policie podle něj v žádosti o vydání několikrát prokazatelně lže.

Poukázal například na to, že jeho manželka v dokumentu figuruje jako „obviněná”. „Dodnes přitom nic nedostala, obviněna nebyla. Za rok a půl ji nepozvali na policii,” upozornil Babiš. Zopakoval, že údajný dotační podvod je „absolutní výmysl policie” a že „načasování je účelové”.

Trestního stíhání se prý nebojí. „Já nemám strach. (...) Nebyla tam korupce,” uvedl v České televizi. „Všechny věci jsou absurdní a mají za úkol pošpinit mě a mou rodinu. Žádný podvod se nekonal. Proto říkám občanům, jděte se podívat na Čapí hnízdo. Těch 50 miliónů tam najdete, protože je v tom 930 miliónů,“ řekl dále Babiš.

Video

Záznam odpoledního jednání a hlasování Sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka

Faltýnek: Nic jsem neudělal



Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek novinářům vysvětlil, že s Babišem hlasoval pro vydání, aby měli možnost se očistit. „Já jsem nic neudělal, pro své vydání jsem hlasoval proto, abych se mohl očistit,” prohlásil Faltýnek.

„A současně vyzývám vyšetřovatele, aby proces byl co nejrychlejší. Samozřejmě, že do voleb se to nestihne, ale věřím, že v relativně krátké době se prokáže naše nevina,“ prohlásil.

Pokud budou Babiš a Faltýnek zvoleni v podzimních volbách a získají tak nový poslanecký mandát, bude muset Sněmovna o jejich vydání rozhodovat znovu.

Jednání poslanců jsme sledovali on-line zde.