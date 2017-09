Stropnický se domnívá, že město mělo mít v dané věci větší požadavky na investora. Penta se přitom zavázala, že městu na oplátku přenechá pozemek v hodnotě téměř 40 miliónů a zrevitalizuje okolí budovy.

Rozsáhlý obchodně-administrativní komplex Central Business District (CBD), který by měl vyrůst vedle Masarykova nádraží, budí již dlouhou dobu mezi veřejností kontroverzi. Byznys centrum by mělo být tvořeno několika převážně kancelářskými budovami, které tam chce postupně investor stavět. V době dokončení by se pak mohlo rozkládat až na ploše 70 tisíc metrů čtverečních. Realizace celého komplexu by podle odhadů měla stát 6,5 mi­liardy korun.

Návrh udělala slavná britská architektka Zaha Hadidová a na dokončení architektonického návrhu pokračoval Jakub Cigler.

Radní Prahy odsouhlasili využití části městských pozemků k zajištění požadovaných ­koefi­cientů zeleně a koeficientu podlahové plochy.

Není to málo?

Při výstavbě kanceláří totiž investor musí dodržet předepsaný koeficient zeleně, znamená to, že když buduje kancelářské centrum, tak musí vyčlenit zhruba třetinu plochy, na níž bude zeleň. Přesný podíl se odvíjí podle počtu pater budovy a hustoty zástavby v daném místě. Investor to může řešit i vybudováním parku, náměstí, vnitrobloku nebo může „oázu“ umístit přímo do budovy.

V tomto případě se Penta dohodla s vedením Prahy, že se část městských nezastavitelných pozemků započítá do celkové plochy stavby. Na oplátku pak dostane plnění v celkové hodnotě zhruba 72 miliónů korun. Podle Stropnického tím ale Praha přišla o možnost stavbu ovlivnit.

„Město uzavřením smlouvy, kterou vyjednal radní za ANO pan Procházka, se společností Penta k tomu záměru u Masarykova nádraží propáslo možnost ovlivnit případnou veřejnou vybavenost uvnitř toho objektu,“ řekl Právu Stropnický.

Vedení města tím podle něj také přišlo o možnost ovlivnit výškovou hladinu budovy. „Protože naopak souhlasem s využitím pozemku města do koeficientu zeleně umožnilo vyšší výstavbu,“ upřesnil Stropnický.

Navíc má pocit, že peníze, které půjdou na kultivaci okolí, by stejně investor vydal, protože je to v jeho zájmu. „Je to záměr investora, aby si zkultivoval vstup do metra a sousedící ulici,“ podotkl s tím, že má pocit, že město nevyjednalo téměř nic.

Penta: Stropnického závěry jsou mylné



Mluvčí Penty Ivo Mravinac se brání, že Stropnického závěry jsou mylné. Úleva ze strany vedení města se totiž podle něj nevztahuje na celé centrum, ale pouze na stavbu jedné z budov komplexu. „Vzájemná vstřícnost se týká pouze výstavby první budovy. Nelze to vztahovat k celému CBD,“ reagoval Mravinac.

Upřesnil, že Penta „na oplátku“ ukrojila městu kus pozemku směrem ke kolejišti, na němž by měla být plánovaná rychlodráha na letiště, která by měla končit na úrovni nově postavené ­bu­dovy.

Mravinac upřesnil, že Penta rovněž věnovala městu dlouhý pás pozemku, aby se mohla rozšířit ulice Na Florenci. Na ní by se pak podle něj mohl vytvořit velký bulvár se stromy.

Sám Stropnický přitom není proti, aby se nynější nevzhledná plocha zastavěla. Byl by ale rád, aby se tak učinilo ohleduplně. Dodal, že koaliční partneři z magistrátu, tedy ČSSD a ANO, požadavky zelených odmítli, tak pro smlouvu v rámci Trojkoalice nehlasovali.

Celou věc ještě musí schválit zastupitelstvo, které bude o smlou­vách jednat 14. září.