Plachetnice o délce téměř 7,5 metru a šířce 2,31 metru se ve své době stala druhou nejmenší lodí na světě, která se vydala na takovou plavbu.

Richard Konkolski se v polovině 70. let stal prvním Čechem, který plavbu kolem světa zvládl.

FOTO: Novinky

„Stavba trvala delší dobu. Bylo zapotřebí vytvořit plány, sehnat materiál, získat povolení ke skácení dřeva, nařezat ho. Třeba samotné sušení trvalo dva roky,” popsal Novinkám Konkolski. Kompletace jachty trvala podle jeho slov čtyři roky, což je zhruba 5000 hodin práce. „Samozřejmě tenkrát se ten materiál těžce sháněl. Každý kus Niké je tudíž ručně vyrobený,“ dodal Konkolski.

Průměrná rychlost Niké během celé plavby byla 7,5 km/h

FOTO: Novinky

Niké poprvé vyplula v červnu 1972 v rámci závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik. Poté pokračoval Konkolski v sólo plavbě kolem světa. Celkem urazil 41 tisíc námořních mil s denním průměrem 100 mil o rychlosti 7,5 km/h.

Cestu ukončil 11. července 1975 v polském přístavu Štětín, kde ho vítaly davy lidí. „Asi nejtěžší bylo vůbec vyjet, především získat povolení. Trvalo mi čtyři roky, než jsem vůbec povolení ke startu v závodě získal. Dostal jsem ho na poslední chvíli, takže na startovní čáru jsem dorazil deset minut před limitem,“ sdělil mořeplavec. Je přesvědčen, že Niké by cestu kolem světa zvládla i v současné době. Stačilo by jen pár oprav a mohla by vyrazit.