„Je nepředstavitelné, že o tom vůbec musíme hlasovat. V západoevropských zemích by poslanci už dávno složili svůj mandát,“ glosoval poslanec TOP 09 Michal Kučera.

Poslanec Martin Plíšek z topky vzápětí dodal, že žádost policie o vydání poslanců strana podpoří ze dvou důvodů. Prvním je, že žádost se týká období, kdy ani Babiš, ani Faltýnek nebyli členy dolní komory. Druhým, že jejich vydáním není nijak ohroženo fungování Sněmovny.

Klub ODS nemá závazné stanovisko a poslanci se budou rozhodovat samostatně. „Nicméně po debatě na klubu mohu říct, že naši poslanci budou hlasovat pro vydání. Není důvod použít poslaneckou imunitu,“ oznámil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Ta věc je podivná a je potřeba ji obhájit Lubomír Zaorálek, volební lídr ČSSD

Podobně bude postupovat i koaliční ČSSD. „Imunita neslouží k ničemu, je to přežitek. Politici by neměli být chápáni jako jiná třída. Vadí mi politizace té věci. Jsem přesvědčen, že nám to nepřísluší,“ prohlásil volební lídr soc. dem. a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Podle něj kauza vyvolává pochyby delší dobu a lídři ANO by měli mít možnost vše vysvětlit. „Ta věc je podivná a je potřeba ji obhájit. Jediný, kdo to může udělat, je policie,“ stojí si za svým šéf české diplomacie.

Pro vydání budou hlasovat i lidovci, jak oznámil šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. „Budeme postupovat jako klub v souladu s rozhodnutím mandátového a imunitního výboru, kde máme také našeho zástupce,“ potvrdil Mihola.

Žádosti policie vyhoví také komunisté. „Poslanecký klub KSČM je toho názoru, že Sněmovna nemůže rozhodovat o vině nebo nevině, nemůže si hrát na policii nebo soudy, a tak klub bude hlasovat pro vydání obou poslanců ke stíhání,“ ohlásil šéf komunistů Vojtěch Filip.

Poslanci ANO se rozhodnou zítra



Poslanci hnutí ANO nemají pokyn, jak by měli hlasovat. Stojí však za svým stranickým šéfem. „Žádost považujeme za neodůvodněnou. Tento názor je sdílen napříč poslaneckým klubem,“ tlumočil poslanec babišovců Matěj Fichtner.

Faltýnek dodal, že se bude ve středu snažit přesvědčit své kolegy, že se jedná o kauzu, která má za cíl poškodit hnutí. Očekává, že bude probíhat dlouhá a odborná diskuze. „Na základě této debaty se naši poslanci rozhodnou, jak se postaví k závěrečnému hlasování,“ zdůraznil Faltýnek.