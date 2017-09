Školské odbory vstoupily do stávkové pohotovosti

Školské odbory v úterý vstoupily do stávkové pohotovosti. Důvodem je skutečnost, že sev pondělí koalice nedohodla na navýšení platů učitelů. Podle odborů by měli od 1. listopadu dostat učitelé přidáno 15 procent k tarifním platům. Nepedagogickým pracovníkům by měly mzdy vzrůst o 10 procent.