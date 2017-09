Vyplývá to nejen z už druhým rokem rostoucího zájmu o sportovní potřeby, ale i ze zájmu o permanentky do posiloven, bazénů či saun. Na některé sportovní aktivity totiž přispívají v rámci benefitů i zaměstnavatelé.

Například do systému karty Multisport se zapojilo už více než tisíc sportovních a relaxačních zařízení. Najít si to, které se nachází nejblíž práci nebo bydlišti a zájemci nejvíce vyhovuje, lze snadno přes mobil. Svým zaměstnancům buď platí celou kartu firma, nebo na ni aspoň významně přispívá. Jako na obědy. Do systému se zapojilo už přes 56 tisíc zaměstnanců z 1500 firem.

Došlo k velkému obratu v náplni volného času. Ještě před pár lety mířila většina Čechů po práci nejčastěji domů nebo do hospody. Teď si uvědomují, že hlavně kancelářskou práci musejí kompenzovat,“ potvrdila Právu spoluzakladatelka systému MultiSport Martyna Monoszon.

Podle ní vedou posilovny, skupinové lekce, bazén, wellness a badminton. Do systému se zapojila také půjčovna Rekola, tedy sdílení kol ve městech. Oblíbený je i beach volejbal či bowling.

„Téměř všichni, co jsme tady, bychom relaxaci a cvičení potřebovali a permanentka je motivující. Za pět set korun na tři měsíce si ji můžeme vzít na zkoušku. Já mám v háji plotýnky, kolega je obézní. Tahle práce je fyzicky náročná, tak nám už mnohdy nezbývá moc síly na sebe,“ svěřila se zdravotně-rehabilitační masérka z pražské kliniky Malvazinky.

Denně v práci pomůže od bolesti i více než deseti lidem při hodinových masážích uzpůsobených tomu, co indikoval lékař.

Prevence vyhoření

Zdevastovaná záda mají nejen maséři, ale dalších téměř 80 procent lidí. Tedy nejen lidé z kanceláří, ale i ti, co dělají manuálně. Přitom podle odborníků často nejde jen o tělo, ale i o duši. „Zaměstnavatelé s námi často řeší prevenci syndromu vyhoření,“ řekla Monoszon.

Podle Eurobarometru se nějak hýbe 35 procent Čechů aspoň tři dny v týdnu. „Počet lidí, kteří pravidelně cvičí, roste rychleji, než je průměr EU. V ČR to je růst meziročně o osm procent, v EU jen dvě procenta,“ dodala.

Těch, co téměř vůbec nesportují, je pořád hodně, zhruba dvě třetiny, což je více než průměr Unie. Česko se ale rychle zlepšuje a nárůst „cvičenců“ u nás je rychlejší, než je průměr EU.

To, že ale Češi začínají více sportovat, vidí na tržbách i obchodníci se sportovními potřebami. Třeba řetězec Sportisimo ve finančním roce 2015/2016 zvýšil tržby o 19 procent na 5,97 miliardy korun. Firmě se zisk meziročně zdvojnásobil na 304 miliónů. Také Decathlon se už předloni dostal ze ztráty, když zvýšil obrat o polovinu.

Ke sportovním aktivitám většina Čechů super drahou výbavu nepotřebuje. Stačí si koupit tenisky, obyčejné kolo, člověk nemusí chodit hned do posilovny. Zaběhá si v parku, projede se na kole, zaplave si třeba v řece.