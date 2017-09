Předseda pirátů Ivan Bartoš ostře zkritizoval program ANO. Šéf ANO Andrej Babiš zase o Bartošovi prohlásil, že zřejmě kouřil trávu.

„To není legrace. Málokdy se mi stane, že si po zhlédnutí/přečtení programu nějaký strany představím, jak hrozný by bylo, kdyby některý jeho body fakt realizovala,“ napsal Bartoš na Facebook o programu hnutí ANO. Připomněl, že piráti vznikli před osmi lety v reakci na politiku „papalášů“ a stát, který svoje občany „buzeruje a šmíruje“.

„Nad programem ANO, který je zcela v rozporu s tím, jak Babiš a jeho ministři a poslanci fungovali čtyři roky ve Sněmovně, mě napadá, že bychom potřebovali s pirátama tento rok vzniknout tak dvakrát, ne-li třikrát. Já chci žít ve svobodný zemi, a ne v soc-fašistickým zřízení a reálně vlastně makat v Burešově ‚FIRMĚ‘,“ napsal Bartoš.

Jeho slova Babiše překvapila. „Připadá mi, jako by pan Bartoš četl náš program, když přitom kouřil trávu. Jeho slova nechápu,“ reagoval pro Právo.

Bartoš: Z našich schůzek si Babiš stejně nic moc nevzal



Dosud přitom Bartoše s Babišem pojily korektní vztahy. „My nejsme na jedné lodi ani s ČSSD a ani s TOP 09 v té národní frontě protibabišismu. Oni mu nemají co vyčítat. Oni mu dali vzniknout. Akorát neměli za sebou takový kapitál jako pan Babiš,“ tvrdil šéf pirátů v rozhovoru pro Právo ještě na začátku srpna. [celá zpráva]

Bartoš o svých schůzkách s Babišem referoval v Registru lobbistických kontaktů, který piráti vedou na internetu. „Řešili jsme konkrétní věci, on si z toho stejně většinou nic moc nevzal,“ podotkl k tomu Bartoš.

Ufff. Program ANO? Chtěl jsem mít odpočinkovou neděli, ale… posádko, Piráti, lidi, podporovatelé roubíky do úst a zdvojn... Posted by Ivan Bartos on Sunday, September 3, 2017

Piráti mají letos podle některých průzkumů veřejného mínění šanci dostat se do Sněmovny a překročit hranici pěti procent.

Na otázku Práva, zda by se piráti mohli stát pro ANO koaličním partnerem ve Sněmovně, Bartoš odpověděl: „Na našem postoji se programem ANO nic nezměnilo. Při výběru partnera není tak důležité, co má napsané na papíře v programu, ale co reálně dělá a jak je důvěryhodný. To není doména Andreje Babiše. Program je jen marketingový tahák a nemá hodnotu.“

Vadí jim kamery

Předseda pirátů zkritizoval zejména tu část programu ANO, která se týká bezpečnosti. Podle jeho mínění by vedl ke ztrátě svobody lidí. Vadí mu například kamery, které by dokázaly skenovat oční sítnice, o čemž píše ANO v kapitole programu o elektronizaci státní správy.

Babišovi však Bartoš vytkl také to, že za téměř čtyři roky, co seděl on a jeho ministři ve vládě, neprosadil zákon zavádějící tzv. e-government, i když ho nyní slibuje.

Po komunálních volbách v Praze v roce 2014 piráti nabízeli hnutí ANO, že podrží jeho koalici na magistrátu, pokud v ní nebude sedět ČSSD, ODS nebo KSČM. Proti jejich politice v hlavním městě se totiž piráti před volbami krajně vymezili.

Po krajských volbách v roce 2016 se piráti domluvili s ANO na koalici v Karlovarském kraji, spolupracovali i na vládě v Brně, kde piráti kandidovali za Žít Brno.