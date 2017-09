Z celosvětově prestižní přehlídky vojenské techniky Royal International Air Tattoo v anglickém Fairfordu si v červenci odvezl cenu za nejlepší zahraniční ukázku. Stejně, jako z přehlídky v anglickém Yeoviltonu. Tento víkend se představil návštěvníkům 24. ročníku leteckého festivalu CIAF 2017 v Hradci Králové.

Jakou ukázku jste zvolil pro sobotní hradecké vystoupení?

Sestava má deset nebo jedenáct minut, záleží na zvolené variantě, podle počasí. V Hradci nám povětrnostní podmínky přály, respektive počasí bylo hraniční, ale daly se létat i vertikální manévry. Proto jsem zvolil delší sestavu. Myslím, že divák si na své přišel, protože letadlo, jeho silueta, bylo na pozadí mraků krásně zřetelné. Když je nebe plechové, tedy jasně modré, stroj se ve vysokých výškách ztrácí. Lidé vidí jen malou tečku.

Ivo Kardoš, elitní pilot české armády

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Na co jste se ve své ukázce zaměřil?

Při ukázce se demonstruje obratnost letadla, jeho minimální i maximální rychlost. Po celou dobu se pohybujeme na malém poloměru letiště a předvádíme kombinaci různých prvků. Odhadem asi pětadvaceti. Nejnižší výška při průletech bez manévrů je 30 metrů nad zemí, nejvýš jsem byl ve zhruba dvou kilometrech. Přesněji asi 1,8 kilometru. Co se týče rychlosti, z bezpečnostních důvodů nemůžeme demonstrovat maximální výkon stroje, v přízemní výšce musíme zůstat v pásmu podzvukové rychlosti.

Vzlétající gripen

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

V Hradci Králové vystoupil i pilot ukrajinského stroje Su-27, rovněž oceněný v britském Fairfordu. Sledujete svá vystoupení? Hodnotíte si je vzájemně?

Jako display pilot létám první sezonu, proto se například právě s Ukrajinci osobně zatím moc neznám, ale samozřejmě o sobě víme. Ale mám od nich pozdravovat mého předchůdce. Častěji se setkávám s display piloty za západní části Evropy.

Než jste přešel na gripen, létal jste na L-39, poté na bitevníku L-159. Máte nějaký letecký sen, stroj, který byste chtěl pilotovat?

Měl jsem možnost letět v F16, v jeho dvoumístné verzi. Během mezinárodních cvičení existuje podobná výměna, kdy i my vozíme jiné piloty. Máme tak možnost poznat a porovnat i jiné typy strojů, dozvíme se více i o taktice, kterou druhá strana používá. Je to oboustranný přínos.

Sobotní počasí letecké přehlídce přálo. Silueta stroje kapitána Kardoše byla proti mrakům krásně vidět.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Vyměnil byste gripen za některý z jiných strojů?

Zřejmě existují lepší letadla, ale myslím, že pro nás, jako Českou republiku, je gripen nejlepší volba. Zejména pokud porovnáme cenu a výkon. Neboť jsou nesrovnatelně dražší na provoz, přitom gripen tu práci udělá prakticky stejnou.

Jako armádní pilot se účastníte i zahraničních misí českého letectva, střežil jste například vzdušný prostor na Islandu. Co máte radši - na přehlídkách nebo misích?

Je to těžké porovnat, každé má něco svého. Na Islandu to bylo pěkné, ale i přehlídky mají své kouzlo. Zajímavá je i klasická služba řadového pilota. Prostě jde o to, hlavně létat. Pilot je od toho, aby létal.