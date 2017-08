Nečasová se na piráty prostřednictvím právního zástupce obrátila nejprve s předžalobní výzvou. Té však strana nevyhověla, neboť nemá za to, že by nějak zasáhla do práv Nečasové, popsal pražský zastupitel a vedoucí mediálního odboru pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Následně padla i žaloba s návrhem na předběžné opatření. Soud o něm již rozhodl, nicméně piráti zatím verdikt neobdrželi.

Jana Nečasová u soudu

FOTO: Petr Horník, Právo

Karikaturu zatím odstraňovat nehodlají. „Počkáme, jak rozhodne soud,” uzavřel Ferjenčík, který očekává, že se budou moci seznámit s rozhodnutím během pár dnů.

Karosa odkazující svými barvami k vozům vězeňské služby má v rámci předvolební kampaně brázdit republiku. Piráti karikaturami chtějí připomenout politické kauzy, které sice hýbaly veřejným míněním, ale vesměs zůstaly nepotrestány. [celá zpráva]