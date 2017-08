„Rozhodl jsem se obětovat funkci poslance Evropského parlamentu, abych se od tohoto okamžiku plně soustředil na domácí politiku v ČR. Jako lídr povedu Svobodné do říjnových parlamentních voleb. Chci tímto neobvyklým krokem dát voličům najevo, že sázím na úspěch Svobodných ve volbách,“ řekl Mach na tiskové konferenci.

V europarlamentu jej nahradí Jiří Payne, který byl dříve poslancem za Občanské fórum i ODS a také poradcem exprezidenta Václava Klause. [celá zpráva]

Machova tisková mluvčí Kateřina Kašparová uvedla, že v historii EP se nestalo, aby český europoslanec rezignoval sám, dobrovolně a bez skandálu. Euromandátu se vzdal Vladimír Remek (KSČM), který přešel na post velvyslance v Rusku.

Mach také řekl, že začátkem září teprve začne Svobodným předvolební kampaň. „Bývaly časy, kdy na kampaň stačily tři neděle. Připadá mi šílené, že stát rozdává tolik peněz, že strany mohou vést kampaň půl roku,“ uvedl Mach s tím, že jeho strana by chtěla zrušit státní příspěvek politickým stranám za volební výsledek.

„Jsou to neúčelně vynaložené miliardy ze státního. Členové stran a příznivci by se měli na kampaň složit, to mi přijde normální a těším se, že to tak zase bude,“ řekl Mach.