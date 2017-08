Areál velkovýkrmny vepřů vláda odkoupí od společnosti AGPI. Kabinet dal v červnu firmě nabídku, kterou před časem schválila valná hromada společnosti. Cena transakce nebyla zveřejněna.

O výkupu dlouhodobě jednal Chvojkův předchůdce Jiří Dienstbier spolu s ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL).

Vláda jednomyslně schválila odkup vepřína v Letech. Po 20 letech se nám podařilo odvalit válečný balvan z cesty očištění historické paměti.— Daniel Herman (@DanielDherman) 21. srpna 2017

O nevhodnosti vepřína na místě, kde stával romský koncentrační tábor, se hovoří mnoho let. Nynější kabinet chtěl areál vykoupit ještě před koncem svého funkčního období.

Zařízení v Letech bylo zprovozněno v srpnu 1940 jako takzvaný kárný pracovní tábor. Podobné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu byly v obou místech zřízeny koncentrační tábory.

Od té doby do května 1943 prošlo táborem v Letech 1308 Romů, a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 bylo převezeno do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Z koncentračních táborů se nevrátilo asi 600 romských vězňů. Podle odhadů bylo nacisty zavražděno 90 procent českých Romů.