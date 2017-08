„Tuto nabídku Realistů přijímám s pokorou, ale i dostatečným sebevědomím. A jsem přesvědčen, že jsem schopen roli prezidenta plnit,“ uvedl Hynek.

Dodal, že se sběrem podpisů občanů za jeho kandidaturu, kterých je podle zákona potřeba alespoň 50 tisíc, začne hnutí ihned. Petice musí kandidáti odevzdat už v listopadu, Hynkovi tak nezbývá mnoho času.

Sběr podpisů začne v sobotu v Rožnově



„Já to vím, že moji protikandidáti mají náskok. My proto budeme pracovat o to intenzivněji. Už dnes u našeho tajemníka může kdokoli podepsat mou kandidaturu na prezidenta. První velká akce bude v sobotu na Masarykově náměstí v Rožnově, kde se s Petrem Robejškem budeme snažit získat podpisy,“ uvedl Hynek.

Hodlá také usilovat o zisk podpisů dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, kteří rovněž mohou kandidáta na hlavu státu navrhovat.

„Já se budu snažit, mám dobré vztahy jak s poslanci, tak se senátory, a budu se je snažit přesvědčit, že jsem vhodným kandidátem na tuto pozici,“ řekl Hynek.

Podle mentora realistů Petra Robejška je Hynek vhodným kandidátem. „Jiří Hynek se dvacet let pohybuje v bezpečnostní oblasti, perfektně zná prostředí armády a velmi efektivně zastupuje zájmy českého průmyslu v zahraničí,“ uvedl.

Robejšek: Já jsem myslitel a intelektuální vůdce

Zároveň připomněl, že sám se o prezidentský úřad nechtěl pokoušet nikdy. „Protože jsem vždy říkal, že svou roli vidím jako intelektuálního vůdce, myslitele, který má na politiku vliv, ale který politiku nechce dělat přímo, protože by ztratil svou nezávislost,“ řekl Robejšek.

Nutný počet podpisů občanů pro kandidaturu na Hrad je 50 tisíc. Ty už má nasbírány současný prezident Miloš Zeman (přes 59 tisíc), textař a podnikatel Michal Horáček (přes 70 tisíc) a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš (přes 78 tisíc).

Štěch vyhlásí termín



Předseda Senátu Milan Štěch oznámil, že vyhlásí datum přímé prezidentské volby už tento týden. V úvahu připadá pro první kolo datum 12. a 13. ledna nebo 19. a 20. ledna. Petice s podpisy musí prezidentští kandidáti odevzdat v listopadu.

Petice následně přezkoumá ministerstvo vnitra. To provádí kontrolu 8500 namátkově vybraných podpisů občanů pod peticí a v případě zjištění chybovosti větší než tři procenta z kontrolovaného vzorku provede kontrolu druhého namátkového vzorku s dalšími 8500 podpisy. V případě zjištění chybovosti vyšší než tři procenta i při druhé kontrole odečte odchylku z celkového počtu hlasů.

Kromě výše uvedených kandiduje na Hrad například také bývalý šéf Českého svazu ledního hokeje Vratislav Kulhánek (za ODA) nebo aktivista a lékař Marek Hilšer. Kandidaturu na Hrad zvažuje senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS). Ten by se však neopřel o petice občanů, ale o podporu 19 senátorů, kteří mu již dali svůj podpis.