„Zákaz jsme vydali ve středu na tři měsíce do 16. listopadu. Jde o oblast Kohoutova, Kladrub u Kohoutova, Dolních Vlčkovic a Choustníkova Hradiště,“ informovala mluvčí radnice ve Dvoře Králové nad Labem Miroslava Kameníková. „Přestupcům hrozí až pětitisícová pokuta,“ podotkla.

„Vstup do vichřicí poškozených lesů jsme zakázali v úterý, jakmile o to jejich správci požádali. Jde o katastry obcí Křižanov u Mezilečí, Mezilečí, Posadov, Poruby a Slatiny nad Úpou na dobu do 15. listopadu,“ doplnila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Trutnovska se podle vedoucí odboru životního prostředí tamní radnice Venduly Kasperové týká lokalita Libňatova u Úpice.

Srovnání s Kyrillem

Zákazy platí na řadě dalších míst Česka. „Žádáme veřejnost, aby upozornění respektovala a do postižených míst nevstupovala, stejně tak do poškozených oplocenek,“ apelují krajští ředitelé Lesů ČR ze Šumperka, Brna a Liberce Tomáš Pospíšil, Dalibor Šafařík a Ludvík Řičář.

Vichřice z pátečního večera způsobila škody srovnatelné s orkánem Kyrill, který koncem ledna 2007 řádil hlavně v Krkonoších, kde zdevastoval 72 tisíc kubíků dřeva. Vítr o rychlosti místy přes 200 kilometrů v hodině poslal minulý pátek v Česku k zemi podle prvotních odhadů přes 100 tisíc kubíků dříví použitelného vesměs na palivo.

Pás, kudy větrná smršť procházela, se táhl především koridorem Libereckého, Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Krkonoše, kde se páteční odpoledne několikrát výstražně setmělo, zůstaly tentokrát ušetřeny.

Znaky tornáda

Kalamita ale naplno postihla Podkrkonoší. Charakter větrné kalamity označili lesníci v některých místech za tornádo. Možnost lokálního tornáda minimálně v Královéhradeckém kraji připustili i meteorologové.

„Nasvědčuje tomu charakter poškozených stromů. Většina byla zasekána do sebe, nikoliv jako při běžné vichřici popadané jedním směrem. Řada z nich je navíc nahoře nalomená, což představuje největší nebezpečí,“ popsala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.