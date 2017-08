„Nejde o nás dva. Ve skutečnosti jde o prezidenta republiky,“ uvedla Lenka Procházková, proti jejímuž jmenování protestovali i zaměstnanci ÚSTR. Oba odmítnutí nešetřili silnou kritikou jak k ústavu samotnému, tak k senátorům.

„Badatelé ÚSTR by měli zkoumat podíl médií na likvidaci demokracie. Jsem velmi vnímavá k současnému oklešťování svobody slova a ÚSTR by měl před tímto totalitním jevem varovat. Ale ústav studuje totalitní praktiky ne proto, aby před nimi varoval, ale proto, aby je mohl převzít,“ řekla na tiskové konferenci spisovatelka Procházková, která je známá například svým bojem proti církevním restitucím. Jak připustila, dnes publikuje i na webech, které se označují jako dezinformační.

Kdyby jejich klub poručil, tak pověsí vlastní mámu Karel Srp o senátorech, kteří odmítli jeho nominaci do rady ÚSTR

„Díky zbabělému Senátu jsem této špatné zkušenosti unikla a mohu dál psát kritické texty a účastnit se demonstrací občanů,“ řekla Procházková.

Svazáci, kteří vystudovali zadarmo

Karel Srp si nebral servítky hlavně směrem ke členům senátní volební komise, jež jeho jmenování odmítla z důvodu, že býval v době pražského jara členem KSČ, spekuluje se rovněž o tom, že spolupracoval se Státní bezpečností.

„Volební komise ve skutečnosti nechce nikoho z levice, já zase nechci senátory, kteří hajlují tomu, kdo je platí,“ prohlásil například Srp. Později na otázku novináře odmítl vysvětlit, jak to myslel. Procházková označila jeho slova za řečnickou nadsázku.

Většina senátorů podle jeho slov v socialismu vystudovala vysoké školy.

„Tito svazáci vystudovali zadarmo, a dnes nás moralizují. Tito senátoři šlapou po lidech, organizují účelové štvanice, a kdyby jejich klub poručil, tak pověsí vlastní mámu. V současném senátním rybníku by Václav Havel nikdy neplaval,“ nešetřil senátory Srp.

Miloše Zemana označil za svého dobrého přítele. „Neshodneme se pouze v názoru na Rukopisy královéhradecký a zelenohorský. On tvrdí, že jsou falešné, já tvrdím, že ne,“ řekl.

Na tiskovou konferenci dorazilo také několik Srpových příznivců, převážně důchodového věku. „Kdybych věděl, kam to povedete, tak jsem v roce 1989 místo do Občanského fóra vstoupil do Lidových milicí,“ prohlásil po tiskové konferenci jeden z nich.