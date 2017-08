Variantní trasa prosazovaná Trojkoalicí vychází ze staršího návrhu IPR a místo vybudování jedné velkokapacitní komunikace počítá s vedením dopravy po dvou trasách, které už existují. Cílem je připravit dokumentaci v takové podrobnosti a rozsahu, aby byla srovnatelná s podpovrchovou variantou, která již má platné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Jedna komunikace by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel. Zvažuje se i zahloubení ulice v Holešovičkách, které primárně nesouvisí s městským okruhem, ale s potřebou snížit dopravu, zatěžující obytnou zástavbu.

Podle varianty ANO a ČSSD by asi desetikilometrová trasa vedla z Pelc-Tyrolky přes Balabenku do Štěrbohol. Skládala by se ze tří úseků, prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou by měl jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka. Tam by tunel měřil 865 metrů.

Až postavíme okruh, vysadíme kolem stromy



Dostavbou Pražského okruhu se zabývá pracovní skupina složená mimo jiné ze zástupců města a ŘSD. Stát v minulosti vyřadil dostavbu úseku 511 ze seznamu prioritních staveb. Okruh tak musí projít znovu řízením EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí.

Plánované pásy mají přispět k snazší přístupnosti a prostupnosti dotčeného prostoru a ke zlepšení imisní a hlukové situace. Rovněž vylepší estetický vzhled krajiny. Zalesněné zelené pásy by měly být široké od 50 do 350 metrů. Celkově mají zabírat plochu o rozloze 277 hektarů. Na kolik vysazování vyjde, materiál neuvádí.

Pásy by nicméně měly být vysazeny po dokončení okruhu.