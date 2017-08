„Kdyby se to týkalo jakékoliv jiné strany, nějaké tradiční, tak by to preference a výsledky voleb ovlivnit výrazně mohlo. Na ty ,staré' politiky jsou voliči velmi nároční. Co se týká Andreje Babiše, tak jemu je leccos odpouštěno. Takže tam nepředpokládám, že by to zásadně zahýbalo s jeho podporou,“ sdělil Novinkám Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie.

Podotkl, že se obává toho, že se ostatní politici pokusí případ policistům „ukrást“ a začnou kauzu ohýbat a využívat v rámci předvolební kampaně a tím ještě Babišovi nahrají.

„Účelovka a komplot”



Podobný názor má i Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Dosud byl Andrej Babiš vůči kauzám imunní a dokázal to vždy otočit ve svůj prospěch. Zatím to bylo podle vzorečku, že se objeví něco, co by ostatním politikům srazilo vaz, ale Andrej Babiš to vždy dovedl zahrát tak, že z toho vyšel neporažen,“ konstatoval.

Plusem pro Babiše podle něj je, že se kauza otevřela krátce před volbami do Poslanecké sněmovny. Volby se konají 20. a 21 října. „Jemu každopádně nahrává to, že je před volbami. To může v očích jeho příznivců zvýšit věrohodnost jeho tvrzení, že je to účelovka a komplot,“ myslí si Mlejnek.

Zároveň však připouští, že v budoucnu může být právě kauza Čapí hnízdo jakýmsi zlomem. „Záleží na tom, jak to bude pokračovat. Nevíme, co z toho vyšetřování vyplyne za informace. Je otázka, jestli do toho ještě nevstoupí OLAF,“ konstatoval Mlejnek.

OLAF je Evropský úřad pro boj proti podvodům, který rovněž vyšetřuje spornou dotaci pro Babišovu luxusní farmu. K závěru chce dospět do konce letošního roku.

Jen to potvrdí názor, že se proti Andreji Babišovi všichni spikli Milan Znoj, politolog

Milan Znoj z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Novinkám řekl, že na přesvědčené voliče hnutí ANO kauza mít vliv vůbec nebude. „Jen to potvrdí jejich názor, že proti Andreji Babišovi se všichni spikli a chtějí ho odstranit z politiky, takže je to naopak aktivizuje,“ míní.

Zůstává podle něj otázkou, jak to dopadne se sympatizanty nebo potenciálními voliči hnutí. „Ale i tam si myslím, že to bude spíš ve prospěch ANO. Je těsně před volbami - to voliče přesvědčí, že se politici chtějí Andreje Babiše zbavit a spíše to potvrdí nějaké jejich podezření,“ tvrdí politolog.

Bude ze sebe dělat oběť



Rovněž Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si myslí, že žádost o vydání Babiše a Faltýnka velký vliv na preference a volby mít nebude.

Andrej Babiš ze sebe podle něj bude dělat „obětního beránka“. „Viděli jsme to na prvních výrocích, kdy jeho obhajoba byla jednoznačně mobilizační a ukazuje na to, že se ho tradiční politické strany chtějí zbavit,“ upozornil Šaradín.

Babiš: Zoufalý pokus mě zlikvidovat



Žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu dorazila do Sněmovny ve čtvrtek. O vydání bude rozhodovat mandátový a imunitní výbor a začátkem září celá Sněmovna.

Babiš v rozhovoru pro Právo prohlásil, že se jedná o poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému a tradičních politiků ho zlikvidovat. Jakékoliv pochybení zásadně odmítá. [celá zpráva]