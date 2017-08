„Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám. Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu, toto přece musí každý rodič pochopit,“ sdělil poslancům.

„Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky,“ řekl.

Podle něj byla dotace přidělena v souladu s právem, a tedy se ničeho nezákonného nedopustil.

„Jsem přesvědčen, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace,“ prohlásil tehdejší ministr financí. Nicméně Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF ji začal prověřovat kvůli podezření z dotačního podvodu. Babiš na to reagoval s tím, že v případě prokázání viny je ochoten odejít z politiky.

„Pokud by se to prokázalo, byť takovou možnost vylučuji, protože všechno proběhlo podle pravidel, pak ano,“ řekl loni v březnu Právu.

Prezident Miloš Zeman a Andrej Babiš u Čapího hnízda.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Kolem Čapího hnízda se Babiš vyjadřuje porůznu. Jednou uvedl, že je to jeho „nejlepší nápad“, jindy zase tvrdil, že s tím za ním přišly jeho děti.

Sněmovna svolala mimořádnou schůzi i kvůli kauze jednokorunových dluhopisů, s jejichž transakcí si měl Babiš zvýhodnit daňové účetnictví.

Poslanci na jaře dospěli k výzvě, aby Babiš opustil vládu, a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ho nato z vlády vyhodil. Poslední kapkou byly nahrávky, podle nichž Babiš s novinářem svého deníku domlouval kompromitační akce proti politické konkurenci.

Předtím se přitom někdejší vicepremiér zaklínal, že by „svá“ média neovlivňoval. „Já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví svých čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů,“ řekl v roce 2013, kdy koupil vydavatelství Mafra a kandidoval do Sněmovny.