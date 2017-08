„Naší zemi se ekonomicky daří, a přesto nad ní visí hrozba. Vlády bezprostředně po roce 1989 postavily konkurenceschopnost naší země na drasticky levné práci,“ uvedl Zaorálek. Podle něj se mělo v Česku pracovat jako na Západě, ale za východní platy.

Proto za absolutní prioritu ČSSD do budoucích let označil razantní zvyšování mezd. „Nestojím o zemi, z níž naše děti a děti našich dětí odcházejí. Předloni to bylo sedm procent populace. Levná práce na tom má lví podíl. Budoucnost má jedině taková země, ve které se nedaří pouze ekonomice, ale především lidem,“ tvrdí.

Celý dopis si můžete přečíst zde.

Nad jeho plány se následně na tiskové konferenci pozastavil lídr ODS Fiala. Prohlášení označil za nehorázné a směšné.

Kde byl pan Zaorálek poslední čtyři roky? Petr Fiala, předseda ODS

„Kde byl pan Zaorálek poslední čtyři roky? Nevládla tady náhodou ČSSD? Neměla premiéra?“ podivil se. Dodal, že sociální demokracie k válce, kterou vyhlásila, nemá zbraně.

„Tato vláda, vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL nevyužívala ekonomický růst, aby z toho lidé něco měli. Starala se o dotace pro velké, házela klacky pod nohy těm malým,“ míní Fiala.

Zdůraznil, že v rámci předvolební kampaně občanští demokraté slibují, že zvýší každému čistý příjem o sedm procent. „To je konkrétní politika, ne plané sliby,“ uzavřel.