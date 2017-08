Zda Kubera do kampaně pů­jde, nebo ne, sdělí až po volbách do Sněmovny. Předpokládá totiž, že po nich se ještě vyloupnou další kandidáti na Hrad. Když si mezi nimi najde svého favorita, do boje nepůjde. V opačném případě ano a na rozdíl od ostatních uchazečů o post hlavy státu se neopře o podpisy 50 tisíc občanů, ale o podporu 19 senátorů, stačí mu přitom jen deset.

S penězi na kampaň si hlavu neláme, věří, že sponzoři se na­jdou. „Já jsem starý lakomec, mně stačí málo,“ řekl Právu.

Na rozdíl od Kubery má lékař a aktivista Marek Hilšer (41) o své kandidatuře na hlavu státu jasno už rok. Aby se do voleb ale skutečně dostal, zbývá mu ještě nasbírat nutných 50 tisíc pod­pisů občanů i s čísly jejich průkazů.

Jen jedna žena

Stejnou překážku musí zdolat i jeho možní soupeři. Mezi ty patří právník a bývalý ředitel kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl (44) nebo spisovatel Milan Kohout (62). Ten pobouřil veřejnost před dvěma lety, když do svěcené vody v polském kostele nalil své sperma.

Mezi kontroverzní kandidáty se řadí i bývalý poslanec za Věci veřejné Otto Chaloupka (56), který v roce 2015 dostal podmínku za hanlivé výroky na adresu Romů, nebo zpěvačka Jana Yngland Hrušková (58), která ve svých vystoupeních zbrojí proti muslimům.

Kandidaturu ohlásili i skladatel a několikanásobný neúspěšný kandidát na senátora Petr Hannig (71), předseda republikánů Miroslav Sládek (66), konspirační teoretik Josef Toman, který zpochybňuje rozdělení Československa, a podnikatel Igor Sládek (62), jenž na sebe na jaře upozorňoval voliče svými inzeráty v novinách.