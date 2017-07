Přespal byste dnes znovu s předsedou STAN Petrem Gazdíkem ve stanu, jako jste to udělali začátkem července v Karlových Varech?

Samozřejmě.

Takže vaše vztahy nijak ta situace posledních dvou týdnů nenaruší?

Ukázalo se, že jsme lidi, kteří se umí domluvit, a myslím, že jsme s Petrem Gazdíkem větší kamarádi než na začátku.

Neznamená to, že by byl konec světa Pavel Bělobrádek o rozpadu dvojkoalice



Čí je to chyba, že dvojkoalice nevyšla?

To není ničí chyba. Byli jsme domluvení, že v případě, že průzkumy budou vycházet špatně, tak to vyřešíme. My jsme měli nějakou představu, Starostové měli nějakou představu, nakonec se tedy Starostové rozhodli, že je pro ně přijatelné jedině se rozejít. Na druhou stranu to neznamená, že by byl konec světa. Určitě budeme spolupracovat dál, velkou výzvou jsou senátní volby.

Jak vnímáte slova čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, že se lidovci „podělali“ z průzkumů?

Myslím, že Karel Schwarzenberg by se měl soustředit na svoji práci. Když se podíváte, kolikrát byl ve Sněmovně, kolikrát hlasoval a jak často zasedal výbor, kterému předsedá, tak myslím, že by se měl vyprdnout na to, rýpat do lidovců, a trochu makat ve Sněmovně.

Nemůžete kvůli té „nerozhodnosti“ ztratit voliče?

Žádná nerozhodnost nebyla. Naopak jsme ukázali rozhodnost a odpovědnost. Ta zodpovědnost zvítězila.

Co jste udělali špatně, že průzkumy pro dvojkoalici nevycházely lépe?

Především jsme nemohli za to, že průzkumy pro dvojkoalici v podstatě nevycházely. Agentury to odmítaly měřit. Tím pádem i lidé říkali – vždyť oni vás ani neměří, tak kolik máte, nikdo neví. Vždycky jde udělat všechno lépe. Ale už je to pasé. Teď se musíme soustředit na kampaň.

Můžete prozradit nějaké heslo nebo změnu, kterou v rámci kampaně chystáte?

My na tom pracujeme, představíme to v nejbližší době.