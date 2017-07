Policie totiž zvažuje, že tranzitní dopravě zakáže vjezd na celou trasu mezi Svitavami a Brnem.

Volání obcí podél trasy silnice, která dávno nestačí současnému provozu, odpovědní dlouho ignorovali a stavba dálnice D43, která by měla problém vyřešit, je v nedohlednu. Jak moc je provoz na trase předimenzován, nakonec ukázal most u Černé Hory. Když ho stavbaři začali opravovat, zjistili, že poškození je natolik závažné, že by mohlo dokonce hrozit i jeho zřícení.

Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy bude nutné most zbourat a postavit úplně nový, což bude stát desítky miliónů korun a dopravu to zkomplikuje na několik měsíců.

Jak z pekla ven



Místo dopravního pekla by ale mohl nyní provoz na silnici výrazně prořídnout. Dopravní inženýři policie totiž přišli s odvážným nápadem, zvažují totiž uzavření provozu na 1/43 od Brna až po Svitavy pro tranzitní dopravu vozidel nad 12 tun.

„V průběhu příštího týdne budou za účasti všech zainteresovaných stran, tedy například silničních správních úřadů, správců komunikací, Policie ČR, městysu Černá Hora, projektantů a zhotovitele stavby, projednána aktuálně připravovaná opatření, která by zmírnila negativní dopady vyvolané úplnou uzavírkou mostu,“ potvrdil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kamióny nahnat na dálnici



Při pohledu na mapu je jasné, že v úvahu nemůže připadat žádná menší objížďka, ať už kvůli opravám na možných objízdných trasách, nebo prostě kvůli tomu, že tak velkou intenzitu dopravy žádná komunikace v okolí nepojme.

„Z některých údajů plyne, že až dvacet procent dopravy na silnici 1/43 tvoří právě tranzit,“ řekl Právu zdroj obeznámený se situací.

Pokud by opatření začalo fungovat, kamióny by musely zřejmě jet od Svitav na Olomouc a přes Vyškov po dálnici do Brna. „V zahraničí je zcela běžné, že tranzitní doprava je směrována právě na dálnice a řidiči si nemohou zkracovat cestu,“ dodal zdroj.